WASHINGTON: Presiden Donald Trump pada 10 Mei menolak tawaran terbaharu Iran untuk menamatkan perang dengan Amerika Syarikat, sambil menyifatkannya sebagai “langsung tidak boleh diterima”, sekali gus memanjangkan lagi kebuntuan dalam rundingan yang rapuh antara kedua-dua negara.

Penolakan itu dibuat hanya beberapa jam selepas pemerintah Iran mengumumkan bahawa mereka telah menghantar cadangan balas bagi menamatkan konflik yang tercetus sejak serangan bersama Amerika Syarikat dan Israel ke atas Iran pada Februari lalu.

