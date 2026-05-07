Topic followed successfullyGo to BHku
Iran teliti usul AS tamat perang, tapi tuntutan belum selesai
Iran teliti usul AS tamat perang, tapi tuntutan belum selesai
Trump yakin perang bakal berakhir, harga minyak dunia merosot
May 7, 2026 | 7:12 PM
Iran teliti usul AS tamat perang, tapi tuntutan belum selesai
Sebuah papan iklan gergasi anti-Amerika Syarikat yang memaparkan foto Presiden Amerika, Encik Donald Trump, dengan mulutnya ditutup, terpampang di Dataran Valiasr, Teheran, Iran, pada 6 Mei. - Foto EPA
ISLAMABAD: Iran pada 6 Mei memaklumkan pihaknya sedang meneliti usulan damai Amerika Syarikat, yang menurut sumber, akan menamatkan peperangan secara rasmi, tanpa menyelesaikan tuntutan utama Amerika termasuk penggantungan program nuklear Iran dan pembukaan semula Selat Hormuz.
Jurucakap Kementerian Luar Iran, yang dipetik oleh agensi berita, Isna, berkata Teheran akan menyampaikan maklum balas mereka berhubung perkara itu.
Laporan berkaitan
Pegawai tentera Iran sifatkan perang semula dengan AS ‘mungkin berlaku’May 2, 2026 | 6:55 PM
AS henti seketika langkah iringi kapal di Selat HormuzMay 6, 2026 | 1:37 PM