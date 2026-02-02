Uji enjin pesawat kipas terbuka pertama di dunia antara 8 perjanjian dimeterai CAAS

Perjanjian tapak ujian itu bertujuan untuk mengkaji kemungkinan menggabungkan enjin kipas terbuka generasi akan datang ke dalam operasi penerbangan Singapura. - Foto ST

Perjanjian tapak ujian itu bertujuan untuk mengkaji kemungkinan menggabungkan enjin kipas terbuka generasi akan datang ke dalam operasi penerbangan Singapura. - Foto ST

Uji enjin pesawat kipas terbuka pertama di dunia antara 8 perjanjian dimeterai CAAS

Uji enjin pesawat kipas terbuka pertama di dunia antara 8 perjanjian dimeterai CAAS

Menyediakan tapak ujian di lapangan terbang pertama di dunia bagi enjin pesawat kipas terbuka generasi akan datang adalah antara lapan perjanjian yang dimeterai Penguasa Penerbangan Awam Singapura (CAAS) dengan pelbagai rakan kongsi pada 2 Februari.

Diumumkan semasa Sidang Puncak Penerbangan Changi ketiga di Pusat Ekspo dan Konvensyen Sands, perjanjian tapak ujian itu bertujuan untuk mengkaji kemungkinan menggabungkan enjin kipas terbuka generasi akan datang ke dalam operasi penerbangan Singapura.

Satu lagi perjanjian turut dimeterai adalah antara agensi penerbangan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB), Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa (ICAO) dengan cabang latihan CAAS, Akademi Penerbangan Singapura.

Akademi tersebut akan menyediakan pemimpin sektor penerbangan dengan kemahiran untuk membina keupayaan perkhidmatan navigasi udara di negara masing-masing, dan di industri peringkat global.

Di bawah perjanjian itu, CAAS, pengeluar enjin pesawat Perancis-Amerika Syarikat CFM International dan Airbus akan menyediakan tapak ujian bagi enjin mapan generasi akan datang buatan CFM International di Singapura.

Pada taklimat media pada 29 Januari, Ketua Pengarah CAAS, Encik Han Kok Juan, berkata perkongsian itu akan bermula dengan tumpuan pada enjin kipas terbuka, yang lebih panjang dan lebih cekap daripada kipas tertutup yang digunakan dalam enjin hari ini.

Enjin kipas terbuka membolehkan saiz kipas yang lebih besar dengan kurang seretan, dan 20 peratus lebih cekap penggunaan bahan api berbanding enjin komersial semasa.

Ia juga mengurangkan pelepasan asap dan tahap bunyi bising, sambil kekal serasi dengan sistem pesawat elektrik hibrid masa depan.

Namun penggunaan sedemikian akan menimbulkan pelbagai implikasi keselamatan buat pekerja di darat, dan bagi pesawat di ruang udara, tambahnya.

Encik Han berkata sistem dan proses pengendalian sedia ada perlu dikaji semula untuk memastikan penggunaan enjin kipas terbuka yang berkesan, dan perkongsian itu akan membangunkan rangka kerja tahap kesediaan.

Percubaan yang dilakukan akan menyumbang kepada pembangunan pelan tindakan global untuk pengeluar pesawat, lapangan terbang dan syarikat penerbangan untuk mengkaji kemungkinan mengintegrasikan teknologi enjin generasi akan datang buatan CFM International ke dalam operasi.

Percubaan operasi bagi enjin berkenaan akan dijalankan di Lapangan Terbang Changi atau Seletar untuk menguji rangka kerja kesediaan dan menilai sama ada teknologi baru itu sesuai digunakan.

Sementara itu, pengarah penguasa penerbangan awam boleh menyertai program perkhidmatan navigasi udara, yang akan dijalankan oleh ICAO dan Akademi Penerbangan Singapura.

Program itu akan melatih pemimpin penerbangan untuk membina keupayaan perkhidmatan navigasi udara dan menyediakan platform untuk bekerjasama dalam inisiatif pemodenan.

Encik Han berkata kerjasama rentas negara adalah penting untuk menangani cabaran yang timbul daripada penutupan ruang udara dan cuaca buruk.