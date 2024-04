Aktivis ‘People for the Ethical Treatment of Animals’ (Peta) membasahi diri mereka dengan air tercemar yang dihasilkan daripada industri kulit, sebagai bantahan menjelang Hari Bumi, di Kolkata, India. Menurut Peta, pertanian haiwan yang termasuk industri kulit, bertanggungjawab untuk hampir satu perlima daripada semua pelepasan gas rumah hijau.

-

Foto EPA-EFE