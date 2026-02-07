Virus Nipah: Tiada kes dikesan di S’pura, pihak berkuasa pantau rapi keadaan di Bangladesh

Agensi Penyakit Berjangkit (CDA) berkata ia telah melaksanakan langkah kesihatan awam secara progresif untuk mencegah jangkitan virus Nipah di Singapura sejak 28 Januari. - Foto ST

Tiada kes jangkitan virus Nipah yang berkaitan dengan kes di Bengal Barat dan Bangladesh telah dilaporkan di Singapura, kata Agensi Penyakit Berjangkit (CDA) pada 7 Februari.

Dalam satu kenyataan, CDA berkata bahawa ia menyedari kes jangkitan virus Nipah yang dilaporkan di Daerah Naogaon, Bahagian Rajshahi di utara Bangladesh dan sedang memantau rapi keadaan tersebut.

“Virus Nipah adalah endemik di Bangladesh, dengan wabak bermusim berulang yang dikaitkan dengan peminuman getah kurma mentah yang dicemari oleh kelawar buah,” katanya.

Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) berkata pada 6 Februari bahawa seorang wanita telah meninggal dunia di utara Bangladesh pada Januari selepas dijangkiti virus Nipah.

Menurut WHO, kes di Bangladesh melibatkan seorang dewasa yang mempunyai sejarah minum getah kurma mentah, faktor risiko yang diketahui sebagai penyebab jangkitan virus Nipah.

Pada masa ini tiada bukti bahawa kes di Bangladesh berkaitan dengan kes di Bengal Barat, India, atau mana-mana penularan manusia ke manusia di Bangladesh, tambah CDA.

Juga tiada penyebaran aktif dalam kalangan masyarakat di Bangladesh dan Bengal Barat.

“Setakat ini, tiada kes virus Nipah yang berkaitan dengan kes di Bengal Barat dan Bangladesh telah dilaporkan di Singapura.

“Program biopengawasan yang berterusan untuk memantau populasi kelawar Singapura sejak 2011 juga tidak mengesan virus Nipah,” tambah agensi itu

CDA berkata bahawa ia telah melaksanakan langkah kesihatan awam secara progresif untuk mencegah jangkitan virus Nipah di Singapura sejak 28 Januari.

Agensi itu berkata pihaknya akan terus memantau situasi virus Nipah global dengan teliti, dan akan menyesuaikan langkah kesihatan apabila perlu.

Virus itu, yang kini tiada vaksin yang diluluskan atau penawar yang diketahui, dikesan pada dua orang di Bengal Barat, India, pada awal Januari.

Langkah untuk membendung penyebaran virus yang diumumkan CDA pada 28 Januari, termasuk saringan suhu di lapangan terbang untuk penerbangan yang tiba dari kawasan yang terjejas oleh virus Nipah dan nasihat kesihatan bagi pelancong di pintu masuk di sini.

Pada 3 Februari, Kementerian Tenaga Manusia (MOM) berkata pekerja migran yang baru tiba ke sini daripada Bengal Barat mesti menjalani pemeriksaan suhu setiap hari sebagai sebahagian daripada langkah yang dipertingkatkan.

Mereka juga mesti memantau suhu dan simptom jangkitan setiap hari selama 14 hari sebaik tiba di Singapura, dan mengisytiharkan jika mereka mengalami sakit kepala, yang merupakan simptom virus tersebut.

Pekerja dinasihatkan agar mendapatkan bantuan perubatan jika mereka mengalami simptom, termasuk demam, sakit kepala, muntah, batuk, kesukaran bernafas, sawan, kekeliruan dan disorientasi.

Simptom biasanya muncul selepas tempoh inkubasi selama empat hingga 14 hari, walaupun ia boleh mengambil masa sehingga 45 hari.

Pekerja yang pernah ke Bengal Barat dan mempunyai simptom virus akan diasingkan dan dinilai oleh profesional perubatan untuk rawatan sewajarnya.