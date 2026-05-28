Vivian seru Korea U kekal saluran dialog terbuka
May 28, 2026 | 2:56 PM
Menteri Ehwal Luar, Encik Vivian Balakrishnan, dan rakan sejawatnya dari Korea Utara, Cik Choe Son Hui, mengukuhkan semula hubungan yang telah lama terjalin antara kedua-dua negara. - Foto MFA
Menteri Ehwal Luar, Dr Vivian Balakrishnan, menyeru Korea Utara agar menyertai arena serantau secara membina dan memastikan saluran dialog kekal terbuka, terutama melalui kehadiran di Forum Serantau Asean (ARF).
Beliau menekankan komunikasi sebegitu amat kritikal dalam berdepan dengan cabaran dan ketidaktentuan sejagat yang berterusan.
