YouTrip sedang membangunkan pasukannya di Australia merentasi operasi, pemasaran, kewangan, pematuhan dan sokongan pelanggan - Foto BT

YouTrip sedang membangunkan pasukannya di Australia merentasi operasi, pemasaran, kewangan, pematuhan dan sokongan pelanggan - Foto BT

Dompet berbilang mata wang yang berpangkalan di Singapura, YouTrip, telah melancarkan operasi di Australia, menandakan pengembangan geografi pertama syarikat teknologi kewangan itu sejak pandemik Covid-19.

Langkah yang diumumkan pada 2 Disember itu menjadikan Australia sebagai pasaran ketiga YouTrip, susulan pengembangannya sebelum ini ke Thailand pada 2019.

YouTrip dilancarkan di Singapura pada Ogos 2018.

“Gabungan pasaran perbelanjaan rentas sempadan yang tinggi, penerimaan digital yang matang dan permintaan yang jelas untuk nilai pertukaran asing yang lebih baik menjadikan Australia pasaran ketiga yang strategik untuk pelan tindakan serantau YouTrip,” kata syarikat itu dalam satu kenyataan.

Sebagai sebahagian daripada penyertaannya di Australia, YouTrip sedang membangunkan pasukan tempatan merentasi operasi, pemasaran, kewangan, pematuhan dan sokongan pelanggan, lapor The Business Times.

Pelancaran ini adalah sebahagian daripada strategi serantau yang lebih luas untuk syarikat tersebut.

Ketua Pegawai Eksekutif (CEO) dan pengasas bersama YouTrip, Cik Caecilia Chu, berkata pengembangan di Australia berfungsi sebagai “pengesahan” kebolehskalaan dan bertindak sebagai titik permulaan untuk pengembangan selanjutnya ke pasaran Asia-Pasifik yang lain.

“Australia menandakan permulaan pelan pengembangan cepat ke pasaran pelancongan mewah lain di seluruh rantau ini,” tambahnya.

YouTrip telah mengumpul lebih daripada AS$110 juta ($142.7 juta) untuk menyokong pembangunan teknologi dan pengembangan pasarannya, menurut kenyataan itu.

Pengembangan ini menyasarkan sektor pelancongan ke luar Australia yang ketara.

Menurut data yang dipetik oleh syarikat itu, 12.3 juta rakyat Australia melancong ke luar negara dalam tempoh 12 bulan yang lalu, menyumbang kepada lebih daripada A$50 bilion ($42.4 bilion) dalam perbelanjaan.

Penglibatan YouTrip di Australia mencerminkan model sedia ada di Asia Tenggara.

Ia menyokong kadar pertukaran untuk 10 mata wang, termasuk dolar Amerika Syarikat, euro dan yen.