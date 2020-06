MANFAATKAN SKIM: Ministry of Rojak terjejas akibat Covid-19 tetapi dapat pulih sedikit selepas pasangan Cik Nadira Ahamed Basir dan suaminya, Encik Abdus Salam s/o Akber Ali mendapatkan bantuan Pusat SME bagi mendapatkan Pakej F&B Booster yang mengurangkan kos perniagaan dan membolehkan kedai makanan itu menyediakan khidmat penghantaran serata Singapura. Gambar ini diambil sebelum wabak Covid-19 melanda negara. – Foto MINISTRY OF ROJAK