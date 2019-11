PENUTUPAN kesemua butik First Lady di Malaysia kecuali satu gedung utamanya telah menjejas keuntungan bersih kumpulan induk, Second Chance Properties Ltd (SCP).

Keuntungan bersih SCP menjunam hampir 40 peratus kepada $4.75 juta bagi tahun kewangan berakhir 31 Ogos tahun ini, berbanding $7.91 juta bagi tahun kewangan lalu.

