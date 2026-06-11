Afrika Timur sempadan baru yang menjanjikan bagi S’pura, kata Presiden Tharman

Presiden Tharman Shanmugaratnam dan isterinya Puan Jane Ittogi bercakap dengan seorang peniaga pakaian pengantin di Darajani Souk, sebuah pasar di Stone Town, Zanzibar, Tanzania pada 10 Jun 2026. - Foto: ST

Presiden Tharman Shanmugaratnam dan isterinya Puan Jane Ittogi bercakap dengan seorang peniaga pakaian pengantin di Darajani Souk, sebuah pasar di Stone Town, Zanzibar, Tanzania pada 10 Jun 2026. - Foto: ST

Afrika Timur sempadan baru yang menjanjikan bagi S’pura, kata Presiden Tharman

Afrika Timur sempadan baru yang menjanjikan bagi S’pura, kata Presiden Tharman Singapura bakal meneroka kerjasama strategik dengan blok ekonomi Afrika Timur bagi meluaskan jalinan hubungan dalam dunia yang kian tidak menentu.

ZANZIBAR: Afrika Timur adalah ufuk baharu yang menjanjikan, dan Singapura bakal meraih manfaat besar dengan mendalami rantau ini, ujar Presiden Tharman Shanmugaratnam.

Tanzania dan Afrika Timur boleh menjadi rakan kongsi yang berharga untuk Singapura kerana ia mempelbagaikan hubungannya dalam dunia yang sangat tidak menentu, tambahnya.

Tanzania dan Afrika Timur mampu menjadi rakan strategik yang bernilai buat Singapura ketika ia meluaskan jalinan kerjasama dalam dunia yang kian tidak menentu, tambah beliau.

“Mulakan dengan generasi muda. Lebih ramai anak muda kita wajar meneroka Afrika dan menyedari potensi hebat yang ditawarkannya,” tegas beliau lagi.

Menurut Presiden Tharman, rakyat Singapura kurang mengenali benua itu ekoran faktor jarak dan ketiadaan ikatan sejarah yang lama dengan Afrika.

“Namun, usaha memahami Afrika amat berbaloi kerana ia sebuah benua yang kaya dengan kepelbagaian wilayah serta keunikan negara-negaranya,” jelas beliau.

Beliau berkongsi pandangan tersebut bersama media Singapura pada 10 Jun di Zanzibar, sebuah kepulauan separa autonomi Tanzania, sejurus mengakhiri lawatan negara tiga hari ke rantau Afrika Timur itu.

Dalam lawatan tersebut, beliau mengumumkan inisiatif Singapura untuk merundingkan perjanjian perdagangan bebas dengan blok serantau yang merangkumi lapan negara Afrika Timur, pakatan perintis seumpamanya bersama rakan dari Afrika.

Meskipun Singapura sebuah negara kecil, Presiden Tharman menegaskan tekad negara kota itu untuk menjalin perkongsian strategik yang mendalam, khususnya dengan Afrika Timur dan Tanzania.

Menurut beliau, saiz ekonomi kumpulan Komuniti Afrika Timur kini setanding dengan Keluaran Dalam Negara Kasar (GDP) Asean sekitar 35 tahun lalu.

Realiti ini menjadikan rantau tersebut antara wilayah yang berkembang paling pesat di dunia.

Kini, rantau ini bukan sahaja ditadbir dengan lebih efektif, malah ekonominya yang semakin pelbagai menjanjikan kestabilan jangka panjang, ujar Presiden Tharman.

Menjadikan Tanzania dan Zanzibar sebagai contoh, beliau menyatakan fokus pembangunan kini terarah pada sektor pengeluaran, pengembangan pelabuhan, serta perluasan sektor pelancongan, khususnya eko-pelancongan.

Pengalaman serta kepakaran Singapura dilihat sebagai pelengkap yang ideal bagi visi masa depan mereka.

Sektor logistik, iaitu kekuatan teras Singapura, menjadi tumpuan utama yang menarik minat firma tempatan.

Zanzibar kini giat merancang pembinaan pelabuhan laut dalam di Mangapwani, bandar pesisir yang disasarkan menjadi hab kontena mega, lengkap dengan taman perindustrian bersepadu.

Presiden Tharman menekankan bahawa firma Singapura memiliki kepakaran luas dalam reka bentuk taman perindustrian, pembangunan kilang, dan penyediaan perkhidmatan sokongan untuk pengeluar.

Selain itu, sektor agroperniagaan, pelancongan, teknologi kewangan (fintech), dan pendigitalan di Tanzania dan Zanzibar menawarkan prospek pelaburan yang luas bagi syarikat Singapura.

Senada dengan itu, Menteri di Pejabat Perdana Menteri, Cik Indranee Rajah, menyifatkan pelancongan dan keselamatan makanan sebagai bidang kerjasama strategik.