DPPMS buka pejabat kedua di MacPherson
Ruang dibuka secara rasmi pada 15 Apr dilengkapi bilik serba guna dan ruang utama
Apr 15, 2026 | 8:28 PM
Presiden Dewan Perniagaan dan Perusahaan Melayu Singapura (DPPMS), Encik Abdul Malik Hassan (dua dari kiri), merasmikan pembukaan pejabat kedua DPPMS dengan upacara memotong reben yang disaksikan (dari kiri) Timbalan Presiden, DPPMS Encik Azhar Othman; Penasihat DPPMS, yang juga mantan Presiden DPPMS, Encik Abu Bakar Mohd Nor; dan Pengerusi DPPMS, Encik Abdul Rohim Sarip, pada 15 April di Grantral Mall di MacPherson. - Foto BH oleh KHALID BABA
Anggota Dewan Perniagaan dan Perusahaan Melayu Singapura (DPPMS) boleh mempamerkan produk mereka, berhubung dengan rakan kerjasama yang berpotensi, mengukuhkan kehadiran pasaran dalam persekitaran yang lebih mudah diakses serta turut bekerjasama di pejabat kedua DPPMS di Grantral Mall di MacPherson.
Ruang yang dibuka secara rasmi pada 15 April itu dilengkapi dengan bilik serba guna yang boleh menampung sehingga 10 orang dan ruang utama yang boleh digunakan sehingga 40 orang bagi mengadakan antara lain bengkel, kelas, sesi pasukan dan mesyuarat yang lengkap dengan projektor, skrin, televisyen dan mikrofon tanpa wayar.
