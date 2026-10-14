Ekonomi Singapura tumbuh lebih sederhana pada suku ketiga, sebanyak 5.4% berbanding 6.2% pada suku sebelumnya.

Berdasarkan perbandingan suku ke suku yang diselaraskan secara bermusim, ekonomi berkembang sebanyak 1.1 peratus, lebih perlahan berbanding pertumbuhan 1.5% pada suku kedua, menurut kenyataan Kementerian Tenaga, Perdagangan dan Perusahaan (METI) pada 14 Oktober.

Perangkaan METI menunjukkan, sektor pengilangan meningkat sebanyak 7.5% pada suku ketiga berbanding tempoh sama pada 2025. Ini lebih perlahan berbanding pertumbuhan 12.9% pada suku sebelumnya.

Sektor pembinaan mencatatkan kenaikan sebanyak 8.8% berbanding pada suku ketiga tahun lalu, lebih pantas berbanding pertumbuhan 6.1% pada suku sebelumnya, didorong oleh peningkatan pengeluaran pembinaan bagi kedua-dua sektor awam dan swasta.

Dalam kalangan sektor perkhidmatan, sektor perdagangan borong dan runcit serta pengangkutan dan penyimpanan tumbuh secara kolektif sebanyak 8 peratus pada suku ketiga berbanding tempoh sama tahun lalu sekaligus, meneruskan rentak pertumbuhan 6.9 peratus yang dicatatkan pada suku sebelumnya.