Ini adalah kali pertama sebuah agensi hartanah yang berada dalam kedudukan tempat lima teratas dari segi jumlah kakitangan diberikan surat teguran. - Foto ST

ERA Realty Network (ERA), agensi hartanah kedua terbesar di Singapura berdasarkan jumlah kakitangan, telah diberi Surat Teguran (LOC) oleh Majlis Agensi Hartanah (CEA) kerana gagal mengurus dan mengawasi ejen hartanahnya dengan secukupnya.

Seorang ejen ERA, Encik Abel Ang Pei Xiong, telah menjadi subjek beberapa aduan yang dihantar ke CEA kerana menyiarkan maklumat tidak tepat dalam iklan hartanahnya.

LOC itu tidak mengenakan denda kewangan terhadap ERA. Ia dikeluarkan untuk pelanggaran yang dianggap kurang serius, dan kes tersebut dirujuk ke jawatankuasa tatatertib CEA.

Beberapa pertimbangan utama dalam menilai pelanggaran kurang serius termasuk sama ada terdapat kerugian kewangan kepada pihak terlibat atau keuntungan yang tidak sah telah diperoleh oleh ejen.

Di bawah rangka kerja LOC, CEA berkuasa untuk mengeluarkan LOC dan mengenakan denda kewangan sehingga $5,000 bagi setiap kes bagi pelanggaran tatatertib yang kurang serius oleh agensi hartanah dan ejen hartanah.

LOC CEA diberi kepada ERA berikutan beberapa insiden berulang di mana kawalan dalaman agensi tersebut tidak menghalang atau bertindak dengan betul terhadap pelanggaran peraturan oleh ejen hartanahnya.

Dalam satu artikel yang diterbitkan di laman webnya pada 8 Januari, CEA menyatakan bahawa LOC itu adalah hasil daripada tiga pelanggaran di bawah Kod Amalan Ejen Hartanah (COPEA).

Tindakan CEA tertumpu pada kegagalan pengawasan yang melibatkan Encik Ang.

CEA menyatakan ia telah menerima beberapa aduan terhadap Encik Ang berkaitan dengan pelanggaran berkaitan iklan, seperti menyiarkan iklan yang mengandungi harga yang tidak tepat serta maklumat mengelirukan atau tidak tepat tentang hartanah yang disenaraikan.

ERA telah dinasihatkan pada Mac 2022 supaya memeriksa ketepatan senarai iklan Encik Ang sebelum ia disiarkan, kerana agensi itu bertanggungjawab berbuat demikian di bawah COPEA.

Pada 2023, Encik Ang telah didenda $14,000 dan digantung khidmat selama lima bulan dari Oktober 2023 hingga Mac 2024 oleh jawatankuasa tatatertib CEA kerana menyiarkan iklan hartanah yang mengandungi maklumat tidak tepat dan yang mengelirukan.

CEA mendapati Encik Ang terus melakukan kesalahan sama walaupun selepas digantung.

Pada Oktober 2025, beliau didenda $28,000 dan digantung khidmat selama enam bulan.

Artikel tersebut juga menyatakan ERA mempunyai dua lagi kelemahan, termasuk sistem yang tidak mencukupi untuk mengurus dan mengawasi ejen hartanah yang digantung khidmat mereka.

Pada Januari 2024, semasa tempoh penggantungan Encik Ang, profil beliau masih aktif di portal ERA, FindPropertyAgent.sg, bersama dengan profil dua lagi ejen hartanah yang digantung.

Dua ejen hartanah tersebut tidak disebut nama mereka dan CEA tidak menyatakan pelanggaran apa yang telah dilakukan oleh mereka.