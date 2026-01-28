Dapatkan artikel ini untuk diterbitkan semula

Ikon luncur ais Olimpik Jepun beri inspirasi kepada peluncur baru

Peluncur muda berlumba-lumba di atas salji untuk mengumpul puluhan beruang Winnie-the-Pooh yang dilemparkan ke dalam gelanggang selepas Yuzuru Hanyu dari Jepun bertanding semasa Sukan Olimpik PyeongChang pada 2018. - Foto EPA

TOKYO: Jepun tidak pernah memenangi pingat luncur ais Olimpik sehingga 1992, tetapi ia kini merupakan antara kuasa besar dunia sukan itu, dengan kanak-kanak bermimpi untuk menjadi bintang seperti Yuzuru Hanyu atau Mao Asada.

Negara matahari terbit itu menghasilkan bakat dan pemain luncur ais seperti Kaori Sakamoto dan Yuma Kagiyama, dan menuju ke Sukan Musim Sejuk Milan-Cortina pada Februari nanti dengan cita-cita untuk mencontohi Hanyu – juara Olimpik dua kali – yang kini telah bersara.

Luncur ais sangat popular di Jepun yang menyaksikan kanak-kanak semuda tiga tahun sudah mula bermain luncur ais di gelanggang di seluruh negara.

Kanon Amagai, 11 tahun, anggota Kelab Luncur Ais Seibu Higashifushimi di Tokyo, berkata dia mula berjinak dengan sukan itu sekitar lima tahun lalu kerana “melihatnya di televisyen dan menganggapnya menarik”.

“Sekarang saya boleh melompat tetapi saya masih perlu berlatih membuat putaran,” katanya sedang rakan sekelasnya dengan yakin meluncur melintasi ais di sekitar gelanggang.

Pingat luncur ais Olimpik pertama Jepun dihasilkan menerusi Midori Ito apabila beliau merangkul perak di Sukan Albertville.

Shizuka Arakawa meraih emas Olimpik pertama negara itu, di Turin pada 2006, sebelum Hanyu menjadi lelaki Jepun pertama yang meraih kemenangan di Sochi pada 2014.

Ito telah memenangi gelaran dunia pada 1989 dan merupakan wanita pertama yang melakukan ‘triple axle’ dalam pertandingan.

Jurulatihnya, Machiko Yamada, berkata Ito membuktikan kepada pemain luncur ais Jepun bahawa mereka juga boleh meraih kejayaan di peringkat antarabangsa.

“Dia bukan penari terbaik tetapi dia boleh melompat sangat tinggi,” kata Yamada, 82 tahun, peluncur ais terkemuka Jepun yang juga pernah melatih juara dunia Asada dan Shoma Uno.

Asada memenangi tiga gelaran dunia tetapi pingat emas Olimpik terlepas daripadanya, menduduki tempat kedua di Sukan Vancouver 2010.

Kegagalan pada empat tahun kemudian di Sochi menyebabkannya dikritik oleh bekas Perdana Menteri Encik Yoshiro Mori, yang berkata “dia selalu jatuh apabila ia penting”.

Komen Encik Mori mencetuskan reaksi marah daripada orang ramai yang menyukai Asada kerana sikap cerianya.

Hanyu mengilhami pengabdian yang lebih kuat, dengan penyokong “Fanyu” di seluruh dunianya menghujani ais dengan mainan Winnie the Pooh selepas rutinnya.

“Putera Ais” itu bersara daripada pertandingan pada 2022 tetapi pertunjukannya masih menarik ribuan peminat.

Ayaka Hosoda, bekas pemain luncur ais dan kini seorang jurulatih, berpendapat bahawa kejayaan Jepun dibina di atas legasi generasi sebelumnya.