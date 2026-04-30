JLL henti khidmat sebahagian pekerja S’pura susulan penyusunan semula
Apr 30, 2026 | 2:01 PM
JLL mempunyai lebih 1,700 pekerja di pejabat Singapura mereka yang terletak di Paya Lebar Quarter (PLQ) dan CapitaSpring di Kawasan Pusat Bandar (CBD). - Foto CAPITALAND
Firma perunding hartanah global JLL telah memberhentikan sebilangan kecil pekerja di Singapura susulan penyusunan semula baru-baru ini.
Beberapa pekerja JLL berkongsi tentang pemberhentian tersebut di LinkedIn, dengan seorang menyatakan sekurang-kurangnya empat individu daripada jabatan yang sama terjejas.
