Yeo’s hentikan khidmat 25 kakitangan S’pura susulan pemindahan operasi mengetin ke M’sia
Yeo’s hentikan khidmat 25 kakitangan S’pura susulan pemindahan operasi mengetin ke M’sia
Mar 31, 2026 | 7:30 PM
Yeo’s hentikan khidmat 25 kakitangan S’pura susulan pemindahan operasi mengetin ke M’sia
Bangunan syarikat pengeluar minuman, Yeo Hiap Seng (Yeo’s), yang terletak di Senoko akan kekal sebagai ibu pejabat kumpulan. - Foto fail
Syarikat pengedar minuman, Yeo Hiap Seng (Yeo’s), menghentikan 25 pekerja di kemudahannya di Senoko menyusuli penyelarasan operasi pengetinan di Malaysia, umum Bursa Saham Singapura pada 31 Mac.
Langkah itu dijangka dapat meningkatkan kecekapan dan mengoptimumkan penggunaan kapasiti di kilang syarikat tersebut yang terletak di Johor dan Selangor.
