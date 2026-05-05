Jualan runcit S’pura tumbuh perlahan 4.8% pada Mac
Ia dijangka lebih perlahan pada bulan-bulan akan datang akibat kesan daripada perang Iran
May 5, 2026 | 5:29 PM
Jualan runcit dijangka lebih perlahan pada bulan-bulan akan datang disebabkan oleh kesan perang Iran.
Jualan runcit meningkat pada Mac pada kadar lebih perlahan selepas lonjakan Tahun Baru Cina pada Februari, dan dijangka lebih perlahan pada bulan-bulan akan datang disebabkan kesan daripada perang Iran.
Kenaikan harga tenaga dan gangguan bekalan akibat konflik itu akan meningkatkan harga, menjadikan harga kurang dimampui bagi pengguna, sedang langkah sokongan pemerintah boleh mengurangkan kesannya.
