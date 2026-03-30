Program latihan bantu peruncit lakukan jualan ‘live’ di media sosial
Persatuan Peruncit Singapura: Dana pemerintah akan sedia subsidi yuran kursus
Mar 30, 2026 | 8:32 PM
(Dari kiri) Pemangku Pengarah Bahagian Perdagangan dan Gaya Hidup Tenaga Kerja Singapura (WSG), Encik Terence Ong; Menteri Negara (Perdagangan dan Perusahaan merangkap Pembangunan Negara), Encik Alvin Tan; Presiden Persatuan Peruncit Singapura (SRA), Encik Ernie Koh; serta Ketua Negara TikTok Shop Singapore, Encik Matt Xu, di majlis menandatangani memorandum persefahaman pada 30 Mac. - Foto SRA
Peruncit di Singapura kini boleh memanfaatkan satu inisiatif industri baru yang diterajui oleh Persatuan Peruncit Singapura (SRA), TikTok Shop dan Tenaga Kerja Singapura (WSG) bagi melatih pekerja untuk peranan seperti hos siaran langsung dan pengendali teknikal.
Ini sedang mereka berusaha membina keupayaan dalam bidang dagangan sosial.
