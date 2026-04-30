Kebanyakan firma S’pura belum terima pakai AI dalam niaga
Kebanyakan firma S’pura belum terima pakai AI dalam niaga
Laporan MOM: Tiada petunjuk pekerjaan hilang secara meluas kerana AI
Apr 30, 2026 | 6:33 PM
Kebanyakan firma S’pura belum terima pakai AI dalam niaga
- Foto fail
Walaupun terdapat desas-desus sejagat mengenai kecerdasan buatan (AI) generatif, kebanyakan firma di Singapura masih belum menerima pakai teknologi tersebut, menurut laporan sulung yang dikeluarkan Kementerian Tenaga Manusia (MOM) pada 30 April.
Kajian yang mengkaji tahap penerimaan AI, implikasi tenaga kerjanya, dan strategi korporat yang berpandangan ke hadapan itu, mendedahkan 71.5 peratus firma masih belum menerima pakai AI.
