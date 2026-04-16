Kerja ubah suai Mustafa Centre di JB disambung semula setelah 2 tahun tertangguh
Projek di Capital City Mall dijadual siap sebelum suku pertama 2027
Apr 16, 2026 | 5:55 PM
Mustafa Centre bakal mengambil alih ruang seluas sekitar 240,000 kaki persegi di tingkat bawah pusat beli-belah Capital City Mall di Jalan Tampoi. - Foto SHIN MIN
Capital World, pemaju hartanah yang tersenarai di Singapura, telah memulakan kerja pengubahsuaian dan penyiapan ruang bagi cawangan pertama Mustafa Centre di Johor Bahru.
Projek di Capital City Mall itu dijadual siap sebelum suku pertama 2027, umum pemilik pusat beli-belah tersebut, Capital World, pada 13 April.
