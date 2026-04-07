Pegawai imigresen M’sia bakal diberi kuasa di stesen RTS Link S’pura
Bolehkan kededua negara jalankan operasi Kastam, Imigresen dan Kuarantin (CIQ) mereka di seberang Tambak
Apr 7, 2026 | 7:47 PM
Pegawai imigresen Malaysia akan berada di stesen Woodlands North menerusi rang undang-undang baru bagi Laluan Sistem Transit Laju (RTS Link) yang diperkenalkan pada 7 April. - Foto fail
Satu rang undang-undang baru dibentangkan di Parlimen pada 7 April bagi membolehkan pegawai imigresen Malaysia dan Singapura ditempatkan di Kawalan Sempadan Terletak Bersama di stesen Woodlands North dan Bukit Chagar untuk projek Laluan Sistem Transit Laju (RTS Link).
Langkah itu membolehkan kedua-dua negara mengendalikan operasi Kastam, Imigresen, dan Kuarantin (CIQ) masing-masing di seberang Tambak.
