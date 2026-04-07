Ketua IMF: Perang Timur Tengah lonjak inflasi, bantut pertumbuhan ekonomi global
Ketua IMF: Perang Timur Tengah lonjak inflasi, bantut pertumbuhan ekonomi global
Apr 7, 2026 | 1:50 PM
Ketua IMF: Perang Timur Tengah lonjak inflasi, bantut pertumbuhan ekonomi global
Menurut pengarah urusan Dana Kewangan Antarabangsa (IMF), Cik Kristalina Georgieva, badan kewangan global itu akan merendahkan unjuran pertumbuhan ekonomi dan menaikkan jangkaan inflasi. - Foto REUTERS
WASHINGTON: Perang di Timur Tengah dijangka melonjakkan inflasi dan membantutkan pertumbuhan ekonomi global, ujar Ketua Dana Kewangan Antarabangsa (IMF) kepada Reuters pada 6 April.
Kenyataan ini hadir menjelang pengumuman unjuran ekonomi dunia dan mesyuarat IMF yang dijadual berlangsung dari 13 hingga 18 April di ibu pejabat badan kewangan global di Washington.
