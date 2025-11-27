Ketua pegawai eksekutif (CEO) syarikat dalam Indeks Straits Times (STI) mencatat tempoh perkhidmatan purata 8.8 tahun pada suku ketiga 2025, berbanding 7.2 tahun di peringkat sejagat. - Foto fail

Ketua pegawai eksekutif (CEO) syarikat dalam Indeks Straits Times (STI) mencatat tempoh perkhidmatan purata 8.8 tahun pada suku ketiga 2025, berbanding 7.2 tahun di peringkat sejagat. - Foto fail

Laporan: CEO S’pura kekal lebih lama dalam peranan berbanding purata sejagat

Ketua pegawai eksekutif (CEO) di Singapura berkhidmat lebih lama berbanding purata sejagat.

Demikian menurut Indeks Pusing Ganti Global oleh firma penasihat kepimpinan sejagat, Russell Reynolds Associates (RRA).

Laporan yang terbit pada 27 November itu menunjukkan CEO syarikat tersenarai dalam Indeks Straits Times (STI) mencatat tempoh perkhidmatan purata 8.8 tahun pada suku ketiga 2025, berbanding 7.2 tahun di peringkat sejagat.

Sebaliknya, ketua syarikat tersenarai dalam Indeks Hang Seng Hong Kong mencatat tempoh perkhidmatan lebih singkat iaitu 3.7 tahun.

Indeks RRA menjejak peletakan jawatan CEO daripada syarikat yang tersenarai dalam indeks saham termasuk STI Singapura, Hang Seng Hong Kong, Nikkei 225 Jepun, NSE Nifty 50 India dan ASX 200 Australia, lapor The Business Times (BT).

Tempoh purata CEO menjawat jawatan tertinggi di rantau Asia-Pasifik ialah 5.9 tahun, turun dari 6.1 tahun bagi tempoh yang sama pada 2024.

Menurut pandangan RRA, tempoh perkhidmatan lebih pendek itu mungkin disebabkan oleh “tuntutan lembaga untuk ketangkasan dan keupayaan (CEO) menyesuaikan tindakan di tengah-tengah perubahan pasaran yang pesat serta perubahan peraturan”.

Ia mendorong syarikat menggantikan CEO lebih awal dalam kitaran perniagaan bagi mengekalkan rentak strategik, tambah laporan itu.

Indeks tersebut turut mendapati lebih empat daripada lima CEO baru yang dilantik di syarikat Asia-Pasifik setakat 2025 berasal dari dalam syarikat sendiri, berbanding purata sejagat sekitar tujuh daripada 10.

“Pilihan untuk melantik (CEO baru) dari dalam syarikat menunjukkan satu strategi yang disengajakan,” kata RRA.

Firma itu menambah bahawa peletakan jawatan CEO di peringkat sejagat telah mencapai paras tertinggi dalam lapan tahun dan meningkat 5 peratus berbanding tempoh yang sama pada 2024.

Pada suku ketiga 2025, rantau Asia-Pasifik mencatat 12 peletakan peranan CEO, dengan Australia menyumbang 10 daripadanya.

Rantau ini turut menyaksikan peningkatan bilangan CEO yang dilantik buat kali pertama.

Hampir semua CEO baru di Asia-Pasifik memegang jawatan itu buat kali pertama, dengan angka 97 peratus melebihi purata sejagat iaitu 88 peratus.

Bagi kebanyakan lembaga awam, keputusan melantik CEO yang belum pernah menjawat peranan itu sebelum ini, mungkin “mencerminkan kepercayaan bahawa perspektif baru penting untuk melaksanakan transformasi berterusan serta menangani keadaan rumit pasaran”, kata RRA.

Setakat 2025, seramai 59 CEO di Asia-Pasifik dilaporkan meletak jawatan, dengan Jepun sahaja menyumbang hampir separuh daripada bilangan tersebut.