Bank pusat Singapura mengekalkan pendirian dasar kewangannya, namun memberi amaran bahawa tekanan harga tenaga yang berterusan daripada perang Iran akan menyebabkan kadar inflasi kekal tinggi sehingga 2027.

Penguasa Kewangan Singapura (MAS) pada 14 Oktober berkata ia akan mengekalkan kadar kenaikan semasa nilai dolar Singapura yang berwajaran dengan perdagangan, atau turut dikenali sebagai jalur dasar Kadar Tukaran Efektif Nominal Dolar Singapura (S$Neer).

Berbeza daripada kebanyakan bank pusat yang menyasarkan kadar faedah, MAS mengurus dasar kewangannya menerusi S$NEER – dengan membenarkan nilai dolar Singapura mengukuh atau menyusut berbanding sekumpulan mata wang rakan dagang utamanya.

Langkah ini diambil kerana dalam ekonomi bersaiz kecil dan terbuka seperti Singapura, kadar pertukaran mempunyai pengaruh yang jauh lebih besar terhadap inflasi berbanding kadar faedah.

Ini kerana ekonomi Singapura mempunyai eksport serta import kasar barangan dan perkhidmatan melebihi 300 peratus daripada Hasil Dalam Negeri Kasar (GDP), dengan hampir 40 sen bagi setiap dolar yang dibelanjakan secara domestik adalah untuk import.

“Jalur dasar kenaikan nilai semasa akan membolehkan S$NEER terus kukuh dan membendung kenaikan inflasi import yang diramalkan bakal berlaku dalam masa terdekat, sekali gus memastikan tekanan inflasi reda secara beransur-ansur pada 2027,” kata MAS.

Berdepan dengan masalah inflasi yang berterusan di tengah-tengah kejutan harga tenaga berlanjutan akibat perang Iran, MAS telah mengetatkan pendirian dasarnya sebanyak dua kali pada 2026 – iaitu pada April dan Julai.

Langkah berkenaan diambil bagi membolehkan S$NEER kekal kukuh sekali gus membantu mengurangkan kesan kenaikan kos import.

Minyak mentah penanda aras global Brent didagangkan pada harga sekitar AS$106 ($135) setong pada 14 Oktober, melonjak lebih 70 peratus sejak awal 2026 berikutan bekalan dari Timur Tengah yang terus terjejas akibat perang Iran serta konflik antara Arab Saudi dengan Yaman.

“Sejak September, harga komoditi tenaga kembali meningkat dan dijangka kekal tinggi dalam jangka masa terdekat,” kata bank pusat itu.

Harga makanan global dan berasaskan rantau juga dijangka meningkat memandangkan kos input yang lebih mahal serta corak cuaca buruk turut menjejaskan pengeluaran makanan.

Tekanan kos import yang semakin meningkat di Singapura akan menyebabkan inflasi teras dan inflasi keseluruhan kekal pada paras agak tinggi dalam bulan-bulan mendatang, jelas MAS.

Inflasi teras – yang tidak mengambil kira kos penginapan dan pengangkutan peribadi daripada inflasi keseluruhan – meningkat kepada 2.1 peratus setahun bagi tempoh Julai hingga Ogos, berbanding 1.5 peratus pada suku kedua.

Bagi keseluruhan 2026, inflasi teras diunjurkan secara purata antara 1.5 peratus dengan 2.0 peratus, manakala inflasi keseluruhan dijangka berada pada sekitar 2 peratus.

Menurut MAS, inflasi dijangka reda dengan lebih ketara pada separuh kedua 2027 apabila harga tenaga global beransur-ansur stabil.

Namun, memandangkan inflasi kekal tinggi sehingga pertengahan 2027, kedua-dua inflasi teras dan inflasi keseluruhan diunjur mencatatkan purata 1.5 peratus hingga 2.5 peratus.

Buat masa ini, pertumbuhan ekonomi tidak menjadi kebimbangan bagi bank pusat tersebut.

Anggaran awal oleh Kementerian Tenaga, Perdagangan dan Perusahaan (METI) yang dikeluarkan pada 14 Oktober menunjukkan keseluruhan GDP Singapura tumbuh sebanyak 5.4 peratus berbanding tahun ke tahun pada suku ketiga.