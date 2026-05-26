Pelan digital runcit dikemas kini bantu SME manfaatkan AI
May 26, 2026 | 3:17 PM
Menteri Negara Kanan (Perdagangan dan Perusahaan merangkap Kebudayaan, Masyarakat dan Belia), Cik Low Yen Ling, berkata masa depan ekonomi Singapura bergantung pada usaha membantu perniagaan menerapkan penggunaan teknologi baru. - Foto fail
Rancangan Digital bagi Perusahaan (IDP) Runcit yang diperbaharui ini dijangka menyuntik manfaat kepada lebih 2,000 peruncit syarikat kecil dan sederhana (SME).
Ia merupakan inisiatif pemerintah untuk memperhebatkan pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) bagi melonjakkan produktiviti, terutamanya ketika tekanan operasi meningkat..
