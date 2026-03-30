Pinery Residences di Tampines catat jualan 92.5%
Pelancaran kondominium ketiga pada 2026 yang lepasi kadar jualan 90 peratus
Mar 30, 2026 | 4:21 PM
Pinery Residences mencatat jualan sebanyak 544 unit, atau 92.5 peratus daripada keseluruhan 588 unit yang ditawarkan sepanjang pelancaran pada hujung minggu 28-29 Mac. - Foto HOI HUP, SUNWAY MCL
Pinery Residences, projek di Tampines yang merupakan usaha sama Hoi Hup Realty dan Sunway MCL, berjaya menjual 544 unit, iaitu 92.5 peratus daripada 588 unit keseluruhan, sepanjang hujung minggu pelancarannya dari 28 hingga 29 Mac.
Harga jualan puratanya ialah $2,546 sekaki persegi (psf).
