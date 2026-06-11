Presiden Tharman: Manfaat besar bagi S’pura perluas kerjasama dengan Afrika Timur

Presiden Tharman Shanmugaratnam dan isterinya Puan Jane Ittogi sedang beramah mesra dengan seorang peniaga pakaian pengantin di Darajani Souk, sebuah pasar di Stone Town, Zanzibar, Tanzania pada 10 Jun. - Foto ST

Presiden Tharman Shanmugaratnam dan isterinya Puan Jane Ittogi sedang beramah mesra dengan seorang peniaga pakaian pengantin di Darajani Souk, sebuah pasar di Stone Town, Zanzibar, Tanzania pada 10 Jun. - Foto ST

Presiden Tharman: Manfaat besar bagi S’pura perluas kerjasama dengan Afrika Timur

Presiden Tharman: Manfaat besar bagi S’pura perluas kerjasama dengan Afrika Timur Afrika berpotensi hebat dek kepelbagaian wilayah serta keunikan negara

Afrika Timur adalah ufuk baharu yang menjanjikan, dan Singapura bakal meraih manfaat besar dengan memperdalam pemahaman terhadap rantau itu, ujar Presiden Tharman Shanmugaratnam.

Tanzania dan Afrika Timur mampu menjadi rakan strategik yang bernilai buat Singapura ketika ia meluaskan jalinan kerjasama dalam dunia yang kian tidak menentu, tambah beliau.

“Kita mulakan dengan generasi muda.

“Lebih ramai anak muda kita wajar meneroka Afrika dan menyedari potensi hebat yang ditawarkannya,” tegas beliau lagi.

Menurut Tuan Presiden, rakyat Singapura kurang mengenali benua itu ekoran faktor jarak dan ketiadaan ikatan sejarah yang lama dengan Afrika.

“Namun, usaha memahami Afrika amat berbaloi kerana ia sebuah benua yang kaya dengan kepelbagaian wilayah serta keunikan negara-negaranya,” jelas beliau.

Beliau berkongsi pandangan tersebut bersama media Singapura pada 10 Jun di Zanzibar, sebuah kepulauan separa autonomi Tanzania, sejurus mengakhiri lawatan negara tiga hari ke rantau Afrika Timur itu.

Dalam lawatan tersebut, beliau mengumumkan inisiatif Singapura untuk merundingkan perjanjian perdagangan bebas dengan blok serantau yang merangkumi lapan negara Afrika Timur, pakatan perintis seumpamanya bersama rakan dari Afrika.

Meskipun Singapura negara kecil, Tuan Presiden menegaskan tekad negara untuk menjalin perkongsian strategik yang mendalam, khususnya dengan Afrika Timur dan Tanzania.

Menurut beliau, saiz ekonomi kumpulan Komuniti Afrika Timur kini setanding dengan Hasil Kasar Dalam Negeri (GDP) Asean pada 1991.

Realiti ini menjadikan rantau tersebut antara wilayah yang berkembang paling pesat di dunia.

Kini, rantau itu bukan sahaja ditadbir dengan lebih efektif, malah ekonominya yang semakin pelbagai menjanjikan kestabilan jangka panjang, ujar Tuan Presiden.

Menjadikan Tanzania dan Zanzibar sebagai contoh, beliau menyatakan fokus pembangunan kini terarah pada sektor pengeluaran, pengembangan pelabuhan, serta perluasan sektor pelancongan, khususnya ekopelancongan.

Pengalaman serta kepakaran Singapura dilihat sebagai pelengkap yang ideal bagi visi masa depan mereka.

Sektor logistik, iaitu kekuatan teras Singapura, menjadi tumpuan utama yang menarik minat firma tempatan.

Zanzibar kini giat merancang pembinaan pelabuhan laut dalam di Mangapwani, bandar pesisir yang disasarkan menjadi hab kontena mega, lengkap dengan taman perindustrian bersepadu.

Tuan Presiden menekankan bahawa firma Singapura memiliki kepakaran luas dalam reka bentuk taman perindustrian, pembangunan kilang, dan penyediaan perkhidmatan sokongan untuk pengeluar.

Selain itu, sektor agroperniagaan, pelancongan, teknologi kewangan (fintech) dan pendigitalan di Tanzania serta Zanzibar menawarkan prospek pelaburan yang luas bagi syarikat Singapura.

Senada dengan itu, Menteri di Pejabat Perdana Menteri, Cik Indranee Rajah, menyifatkan pelancongan dan keselamatan makanan sebagai bidang kerjasama strategik.