Menteri Negara Kanan (Perdagangan dan Perusahaan merangkap Kebudayaan, Masyarakat dan Belia), Cik Low Yen Ling, berkata masa depan ekonomi Singapura bergantung pada usaha membantu perniagaan menerapkan penggunaan teknologi baru. - Foto fail

Rancangan digital runcit dikemas kini bantu SME manfaatkan AI Inisiatif pemerintah sokong firma baiki daya penghasilan di tengah-tengah tekanan operasi meningkat

Rancangan Digital bagi Perusahaan (IDP) Runcit yang diperbaharui, dijangka menyuntik manfaat kepada lebih 2,000 peruncit Syarikat Kecil dan Sederhana (SME).

Ia merupakan daya usaha pemerintah dalam memperhebatkan manfaat kecerdasan buatan (AI) untuk melonjakkan daya penghasilan, terutama ketika tekanan operasi meningkat.

Hala tuju yang dikemas kini itu dirangka untuk membimbing peruncit mengatasi cabaran kenaikan kos, kekangan pekerja dan persaingan sengit, melalui penggunaan AI dan teknologi runcit terkini.

Menteri Negara Kanan (Perdagangan dan Perusahaan merangkap Kebudayaan, Masyarakat dan Belia), Cik Low Yen Ling, pada 26 Mei berkata masa depan ekonomi Singapura bergantung pada usaha membantu perniagaan – terutama SME – menerapkan penggunaan teknologi baru dan mewujudkan persekitaran yang memacu perkembangan inovasi.

Cik Low menambah, matlamat rancangan tersebut adalah untuk “membina sektor runcit yang rancak, berdaya saing dan bersedia untuk masa depan”.

“Ini amat penting ketika AI berkembang pesat dan mengubah cara perniagaan beroperasi, bersaing serta memberi khidmat kepada pelanggan.”

Cik Low berkata demikian semasa berucap di acara, Retail Reimagined: From Now to Next Membayangi (Runcit Semula: Dari Sekarang dan Seterusnya), anjuran Enterprise Singapore (EnterpriseSG).

IDP yang dikemas kini itu dibangunkan oleh EnterpriseSG bersama Penguasa Pembangunan Infokom Media (IMDA).

Menurut IMDA, sembilan daripada 10 SME runcit melaporkan peningkatan produktiviti hasil penggunaan digital pada 2025.

Antara manfaat utama yang dinyatakan, termasuk pengurangan kos operasi, peningkatan penguasaan pasaran dan perolehan lebih tinggi.

Penolong Ketua Eksekutif IMDA, Encik Johnson Poh, menekankan bahawa IDP terbaru ini direka untuk membimbing SME mencari penyelesaian digital paling jitu bagi mengatasi “cabaran perniagaan unik” mereka.

Hala tuju tersebut kini mencetuskan dua anjakan paradigma utama.

Anjakan pertama ialah tumpuan berani kepada AI, memperluas rangkaian penyelesaian untuk menyelubungi setiap ceruk operasi peruncit.

Menyedari kekaburan tentang potensi AI, IDP bertekad “membimbing peruncit tentang di manakah dan bagaimana teknologi ini boleh membawa perbezaan”.

Matlamatnya, ujar Cik Low, adalah mewujudkan medan persaingan yang sama rata, sekali gus memperkukuh ketahanan dan daya saing sektor runcit secara menyeluruh.

Perubahan kedua melibatkan penyusunan semula penyelesaian mengikut keseluruhan aliran operasi peruncit, berbanding pengelompokan berdasarkan tahap kesediaan digital.

Cik Low menjelaskan, kaedah baharu ini “lebih mudah dan jelas bagi peruncit untuk mengenal pasti masalah khusus dan mencari penyelesaian tepat untuk menanganinya”.

Selain daripada penerapan teknologi, peruncit juga digalakkan agar mereka bentuk semula pekerjaan dan melabur dalam peningkatan kemahiran tenaga kerja, bagi memastikan pekerja dapat menjalankan tugas secara berkesan di samping penggunaan alat AI.

Cik Low berkata peruncit berjaya adalah mereka yang “kenal pelanggan mereka dengan baik, mendekati mereka melalui saluran yang betul, dan menggunakan teknologi untuk meningkatkan kecekapan sambil mengekalkan sentuhan manusia”.

Penolong Pengarah Urusan di EnterpriseSG, Cik Jeannie Lim, menegaskan bahawa IDP baharu itu menjadi tunjang utama untuk membantu peruncit terus berdaya saing dalam arus landskap yang kian dinamik dan didorong oleh teknologi.