Kemudahan baru Safran Electric & Power di Seletar ditinjau (dari kiri, depan) Naib Presiden Eksekutif, Lembaga Kemajuan Ekonomi, Cik Cindy Koh; Ketua Pegawai Eksekutif, JTC Corporation, Cik Jacqueline Poh; dan Ketua Perkhidmatan Ekonomi Serantau untuk Asean di Kedutaan Perancis di Singapura, Cik Adeline-Lise Khov. - Foto BT

Safran Electrical & Power buka kemudahan aeroangkasa baru di Seletar Sekitar 70 orang digaji bagi kerja perkilangan, selenggara, baik pulih komponen elektrik pesawat

Syarikat Safran Electrical & Power (SEP) merasmikan kemudahan baru seluas 2,800 meter persegi yang terletak di 7 Seletar Aerospace Lane pada 9 Disember.

SEP ialah anak syarikat gergasi aeroangkasa Perancis, Safran, yang disenaraikan di bursa saham Euronext Paris dan bergiat dalam penyelenggaraan, pembaikan dan baik pulih (MRO) aeroangkasa di Singapura.

Kemudahan ini menggajikan kira-kira 70 orang dan dikhususkan bagi kerja perkilangan dan sistem MRO serta komponen elektrik untuk pesawat, termasuk peranti penukar kuasa dan bateri.

Ia merupakan kemudahan perkilangan pertama Safran di Singapura.

Ketua Pegawai Eksekutif SEP, Encik Bruno Bellanger, berkata kemudahan baru itu mencerminkan cita-cita syarikat dan kumpulannya untuk terus berkembang di tengah-tengah peningkatan industri penerbangan dan aeroangkasa di rantau ini pada tahun-tahun mendatang.

“Singapura merupakan hab aeroangkasa yang hebat di Asia, dan tempat utama untuk menyediakan yang terbaik dari segi sokongan dan perkhidmatan kepada pelanggan kami, termasuk banyak syarikat penerbangan di sini (rantau ini),” katanya.

Encik Bellanger memberitahu The Business Times (BT) beliau menjangkakan pengeluaran kemudahan itu akan meningkat sebanyak 30 hingga 50 peratus dalam tempoh lima tahun akan datang.

Faktor utama lain dalam memilih lokasi syarikatnya di sini adalah mutu tenaga kerjanya dan sokongan daripada rakan kongsi tempatan, termasuk Lembaga Kemajuan Ekonomi (EDB) dan Perbadanan Bandar Jurong (JTC Corporation), tambahnya.

Lokasi syarikat itu dahulunya dimiliki oleh syarikat aeroangkasa dan pertahanan Perancis, Thales.

Pembangunan semula bermula berikutan pengambilalihan perniagaan elektrik dan kuasa aeroangkasa Thales oleh Safran pada Oktober 2023, dengan kemudahan baru itu mula beroperasi pada Mei 2025.

Encik Bellanger enggan mengulas mengenai kos membangunkan kemudahan itu, tetapi menyifatkannya sebagai pusat kecemerlangan baru untuk komponen penukaran kuasa.

Meskipun ia menyokong beberapa jenis pesawat, termasuk Airbus A380, ia merupakan satu-satunya kemudahan di dunia yang menghasilkan komponen sedemikian untuk pesawat berbadan lebar, Airbus A350 dan Boeing 787, dengan menjana antara 120 dengan 140 modul setiap bulan.

Tapak ini juga penting bagi industri aeroangkasa Singapura dan Safran kerana sistem elektrik menjadi lebih penting dalam pesawat untuk membantu mengurangkan pelepasan dan mengurangkan kos operasi.

Ketua Pegawai Eksekutif JTC Corporation, Cik Jacqueline Poh, berkata tapak ini akan menambah “keupayaan baru yang penting kepada ekosistem aeroangkasa kami di sini di Taman Aeroangkasa Seletar”.

“Dengan pertumbuhan Pesawat Lebih Elektrik (MEA) dan elektrifikasi, kemudahan baru SEP membuka peluang masa hadapan dalam elektrifikasi pesawat dan pendorongan lanjutan, menyokong rancangan penyahkarbon Singapura untuk sektor penerbangan,” tambahnya.