SM Lee: Nanning di China pintu utama tingkat hubungan dengan Asean
Koridor dagangan baru bernilai 70b yuan ($13.1 bilion) perkukuh kecekapan logistik, rangsang lonjakan niaga
May 19, 2026 | 1:29 PM
NANNING (China): Koridor Dagang Darat-Laut Antarabangsa (ILSTC), sebuah koridor perdagangan baru yang menghubungkan wilayah barat China dengan Asean, telah membawa kepada kos lebih berdaya saing dan kecekapan masa yang lebih baik untuk laluan penghantaran.
Hubungan perdagangan antara China dengan Asia Tenggara juga akan mendapat lonjakan selanjutnya dengan pembukaan Terusan Pinglu bernilai lebih 70 bilion yuan ($13.1 bilion), yang akan mewujudkan laluan langsung untuk kapal kargo dari barat daya China ke laut.
