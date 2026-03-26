PM Wong: China main peranan penting bentuk peraturan sejagat berdaya tahan

Singapura

Forum Bo’ao Asia di Hainan bincang kerjasama ekonomi serantau, keprihatinan sekitaran dunia kian tidak tentu dengan peperangan, persaingan geopolitik
Mar 26, 2026 | 7:15 PM

Perdana Menteri, Encik Lawrence Wong, berucap di Forum Bo’ao Asia di Hainan, China, pada 26 Mac.
Perdana Menteri, Encik Lawrence Wong, berucap di Forum Bo'ao Asia di Hainan, China, pada 26 Mac.

BO’AO (Hainan): Dalam dunia yang memerlukan negara mencari cara baru untuk bekerjasama, China akan memainkan peranan penting dalam membentuk aturan sejagat yang lebih berdaya tahan, sejajar dengan keupayaan ekonominya yang semakin berkembang, kata Perdana Menteri, Encik Lawrence Wong.

China telah menyumbang kepada pembangunan dan gagasan sejagat melalui daya usaha seperti Bank Pelaburan Prasarana Asia serta Inisiatif, Jalur dan Laluan atau ‘Belt and Road’ (BRI).

