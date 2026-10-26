Singapura sedang bersiap sedia untuk mengharungi landskap tenaga sejagat yang semakin mencabar akibat kekangan bekalan dan peningkatan nasionalisme sumber, kata Menteri Tenaga, Perdagangan dan Perusahaan (Tenaga dan Perusahaan), Dr Tan See Leng pada 26 Oktober.

Bagi mengharungi keadaan mencabar ini, Singapura sedang mengukuhkan kepelbagaian sumber tenaganya, serta mengambil pelbagai langkah bagi memastikan ia mempunyai prasarana yang diperlukan bagi menyokong usaha tersebut.

Dr Tan menggariskan pendekatan itu semasa persidangan pembukaan Minggu Tenaga Antarabangsa Singapura (Siew) 2026 di Pusat Konvensyen dan Ekspo Marina Bay Sands.

Walaupun Singapura akan memperkukuh keupayaan bahan api fosilnya, negara ini juga akan mempertingkat daya tahan tenaganya menerusi pilihan rendah karbon demi mencapai matlamat mesra iklimnya, jelas Dr Tan.

Ini termasuk langkah untuk mempergiatkan keupayaan mengkaji kebolehlaksanaan tenaga geoterma dan nuklear.

Dalam ucapannya, Dr Tan berkata:

“Kita perlu memastikan daya tahan sistem kita terus menjadi sumber keyakinan, memanfaatkan tenaga untuk memperkukuh daya saing kita, meneroka laluan tenaga rendah karbon, dan mempererat hubungan dengan rakan kongsi kita... di samping mengawal kos.”

Pengurangan bekalan gas asli dari Indonesia itu membentuk kurang 2 peratus daripada keseluruhan permintaan gas harian Singapura, kata Penguasa Pasaran Tenaga (EMA) pada 24 Oktober.

Dr Tan berkata trend nasionalisme sumber “amat membimbangkan” terutama sekali apabila ia “meremehkan persetujuan kontraktual”.

“Apabila terdapat kekangan pada sumber, negara mungkin mengutamakan keperluan tempatan... langkah sebegini akan meningkatkan risiko perniagaan dan menghalang pelaburan dalam sektor tenaga,” ujar Dr Tan.

Beliau menambah bahawa ia mampu membawa kesan negatif jangka panjang pada negara yang bergantung kepada tenaga diimport, seperti Singapura.

“Bagi negara pengimport tenaga seperti Singapura, kami perlu mengambil kira peningkatan risiko gangguan bekalan sedemikian.

Dalam ucapannya itu, Dr Tan juga mengetengahkan gangguan pada saluran bekalan tenaga sejagat akibat penutupan Selat Hormuz yang berlarutan serta serangan Houthi di lapangan terbang dan prasarana Arab Saudi yang berpotensi menyebabkan situasi bertambah rumit.

Krisis tersebut berlaku hanya empat tahun selepas krisis tenaga pada 2022.

“Inilah sebabnya kami telah mewujudkan pelbagai barisan pertahanan untuk mempersiapkan keupayaan kami mengurangkan kesan gangguan dan memastikan bekalan tenaga yang mencukupi untuk mengatasi pelbagai senario,” kata Dr Tan.

Dalam pada itu, Dr Tan menggariskan bagaimana Singapura akan terus memperluaskan sumber tenaga demi mengukuh kesediaan Singapura dalam mengharungi keadaan mencabar itu.

Dr Tan mengumumkan pelancaran pelan lima tahun untuk memperluaskan sistem tenaga, terutama sekali bagi memenuhi permintaan tenaga elektrik Singapura yang dijangka berkembang pesat dalam dekad akan datang.

“Ini merupakan pembangunan prasarana yang paling signifikan dalam beberapa dekad,” tegas Dr Tan.

Pelan tersebut merangkumi pembinaan lima loji kuasa baharu, tujuh pencawang dan sekitar 1,400 kilometer kabel tenaga di bawah tanah.

Ini di samping rancangan untuk mengkaji kebolehlaksanaan pembinaan prasarana tenaga di Pulau Tekong, yang telah diumumkan oleh EMA sebelum ini.

Dr Tan turut menampilkan rancangan untuk meningkatkan keupayaan sistem penyimpanan tenaga bateri (ESS) sebanyak tiga kali ganda atau 1 gigawatt-sejam .

Prasarana ESS amat penting dalam mengekalkan kestabilan sistem tenaga Singapura.

Sebagai contoh, Dr Tan menjelaskan bahawa ESS menyimpan lebihan tenaga elektrik ketika penjanaan solar berada pada tahap tinggi, lalu melepaskannya semula apabila penjanaan berkurangan atau ketika permintaan memuncak.

Pemerintah juga akan meningkatkan sasaran pengerahan tenaga solar kepada 4 gigawatt-puncak jelang 2035. Langkah ini, jelas Dr Tan, menyusuli Singapura yang berada pada landasan baik untuk mencapai sasaran yang asal, iaitu 3 gigawatt-puncak jelang 2030.

Ini di samping kerjasama dengan EDP APAC dan syarikat China, GCL Perovskite, bagi projek perintis dalam menghasilkan panel solar canggih yang mampu menjana lebih banyak tenaga menggunakan ruang yang sama.

Dr Tan turut mengumumkan satu inisiatif bernilai $75 juta untuk membiayai penyelidikan dalam teknologi karbon-rendah yang berpotensi tinggi

Bagaimanapun, Dr Tan menekankan pentingnya meneroka sumber rendah karbon lain yang lebih stabil, berbanding tenaga solar yang tidak menentu dan terhad akibat kekangan ruang.

Maka itu, pemerintah akan melancarkan beberapa inisiatif untuk membangunkan rangkaian pakar dan karyawan nuklear tempatan.

“Sekiranya Singapura memutuskan untuk melancarkan tenaga nuklear, pemerintah komited terhadap mempertahankan piawai keselamatan, sekuriti dan perlindungan nuklear yang tertinggi dan berteraskan perjanjian antarabangsa,” tegas Dr Tan.

Sementara itu, Dr Tan berkongsi hasil positif daripada kajian potensi tenaga geoterma.

Perunding yang menjalankan kajian mengenai sumber tenaga geoterma pada 2025 di Singapura mendapati terdapat potensi teknikal untuk menjana lebih 60 kali ganda penggunaan elektrik tahunan semasa negara ini.

EMA akan mengerahkan pasukan karyawan untuk menjalankan kajian kebolehlaksanaan seterusnya untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas.

Dr Tan berkata ia akan mengambil masa bertahun-tahun Singapura belum membuat keputusan rasmi sama ada untuk mengerahkan tenaga geoterma, malah akan mempertimbangkan keputusan itu secara serius.

Singapura juga sedang mempererat hubungan dengan rakan kongsi.

METI dan Kementerian Tenaga Kerajaan Arab Saudi mengumumkan hasrat bersama untuk mewujudkan satu aturan penyimpanan minyak mentah di Singapura.

Di bawah aturan yang dicadangkan itu, minyak mentah dari Arab Saudi akan disimpan di Gua Batu Jurong di Pulau Jurong. Operasi penyimpanan dijangka bermula pada separuh kedua 2027.

Penguasa Pasaran Tenaga (EMA) dan Perbadanan JTC memeteraikan Memorandum Persefahaman (MOU) dengan Saudi Arabian Oil Company pada 26 Oktober.

Menurut Dr Tan, langkah ini mempertingkatkan daya tahan rantaian bekalan minyak mentah Arab Saudi di Asia Tenggara serta jaminan tenaga Singapura, terutamanya dalam keadaan gangguan bekalan.

Selain itu, EMA memberi kelulusan bersyarat kepada Sembcorp Utilities untuk mengimport sehingga 1.3 gigawatt (GW) tenaga elektrik boleh diperbaharui dari dan melalui Semenanjung Malaysia ke Singapura, pada 26 Oktober.

Ini juga membuka laluan untuk mengimport tenaga elektrik dari sumber lain bermula 2035, termasuk tenaga solar dari Malaysia dan angin di pesisir Vietnam.

Singapura menyasarkan untuk mengimport 6 GW elektrik rendah karbon daripada negara jirannya menjelang 2035, yang akan memenuhi kira-kira 30 peratus daripada permintaan elektrik Singapura pada tahun itu.

Tinjauan dasar laut bagi membina saluran penghubung dasar laut baharu antara Singapura dengan Semenanjung Malaysia akan bermula pada Oktober, tambah Dr Tan.