Ramalan pertumbuhan ekonomi Singapura dinaikkan kepada antara 2 peratus dengan 4 peratus bagi 2026 menyusuli prestasi ekonomi yang lebih kukuh daripada jangkaan pada suku keempat 2025. - Foto ST

Ramalan pertumbuhan ekonomi Singapura dinaikkan kepada antara 2 peratus dengan 4 peratus bagi 2026 menyusuli prestasi ekonomi yang lebih kukuh daripada jangkaan pada suku keempat 2025. - Foto ST

Singapura telah menyemak semula ramalan pertumbuhan ekonomi bagi 2026 kepada antara 2 peratus dengan 4 peratus menyusuli prestasi ekonomi yang lebih kukuh daripada jangkaan pada suku keempat 2025.

Ini lebih tinggi berbanding ramalan yang diumumkan sebelum ini, iaitu antara 1 peratus dengan 3 peratus, kata Kementerian Perdagangan dan Perusahaan (MTI) pada 10 Februari.

Dalam pada itu, kementerian itu turut berkata bahawa ekonomi Singapura berkembang 5 peratus bagi keseluruhan 2025, lebih tinggi berbanding anggaran awal, iaitu 4.8 peratus.

Bagaimanapun, prestasi tahun lalu itu menunjukkan sedikit penyederhanaan jika dibandingkan dengan kadar pertumbuhan 5.3 peratus yang dicatatkan pada 2024.

Semakan tersebut dibuat selepas ekonomi tumbuh 6.9 peratus secara tahunan pada suku keempat 2025 – naik daripada anggaran awal 5.3 peratus, dan mengatasi pertumbuhan 4.6 peratus pada suku ketiga.

Data MTI turut menunjukkan bahawa berdasarkan pelarasan musiman dari suku ke suku, ekonomi tumbuh 2.1 peratus pada suku keempat 2025, turun sedikit berbanding pertumbuhan 2.6 peratus pada suku ketiga.

Dalam satu sidang media pada 10 Februari, Setiausaha Tetap (Tenaga dan Perdagangan) MTI, Encik Augustin Lee, berkata prestasi lebih baik daripada jangkaan dalam sektor perkilangan dan perdagangan borong pada suku keempat 2025 telah menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi 2025 yang lebih tinggi.

“Pertama, terdapat lonjakan permintaan bagi barangan elektronik berkaitan kecerdasan buatan (AI) pada akhir tahun yang melampaui unjuran awal. Ini membawa kepada pertumbuhan teguh dalam sektor elektronik serta segmen peralatan jentera dan bekalan dalam sektor perdagangan borong.