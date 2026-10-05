Singapura akan memperuntukkan dana sebanyak $118 juta bagi menyokong usaha menghasilkan bahan dan bahan kimia daripada organisma hidup menerusi Inisiatif Pembiayaan Bioekonomi.

Langkah itu diumumkan oleh Menteri Pendidikan, Encik Desmond Lee, semasa pelancaran Pusat Kebangsaan bagi Kejuruteraan Biologi di Universiti Nasional Singapura (NUS) pada 5 Oktober.

Usaha yang diterajui Lembaga Kemajuan Ekonomi (EDB) dan Agensi Sains, Teknologi dan Penyelidikan (A*Star) itu merupakan komitmen kewangan terbesar setakat ini untuk membangunkan sektor bioekonomi di negara ini.

Suntikan dana baharu itu akan digabungkan dengan peruntukan sedia ada sebanyak $82 juta, menjadikan jumlah keseluruhan komitmen sektor tersebut mencecah $200 juta bagi tempoh lima tahun akan datang.

Pelaburan ini dibuat tatkala pasaran global bagi bahan dan bahan kimia mampan dijangka melebihi AS$200 bilion ($258 bilion) menjelang 2030.

Pengarah Urusan EDB, Encik Jermaine Loy, berkata bioekonomi berpotensi memacu pertumbuhan baharu bagi Singapura di samping membuka peluang pekerjaan yang baik bagi rakyat tempatan.

“Cita-cita kami adalah untuk menjadikan bioekonomi sebagai sumber pertumbuhan baharu bagi Singapura,” kata Encik Loy.

Menurut EDB, sektor baharu ini juga dapat mengukuhkan sektor tenaga dan kimia sedia ada yang kini menyumbang kira-kira 20 peratus daripada jumlah pengeluaran pengilangan Singapura.

Naib Presiden bagi bahagian kimia dan bahan EDB, Cik Kelly Lai, menambah bahawa ekosistem kimia Singapura yang kukuh memberikan kelebihan untuk merebut pelbagai peluang dalam bidang bioekonomi.

Inisiatif pembiayaan ini akan memberi tumpuan kepada empat bidang utama termasuk menukar sisa pertanian seperti minyak kelapa sawit menjadi bahan mentah mampan dan menghasilkan mikrob menerusi kecerdasan buatan (AI).

Ia juga berhasrat meningkatkan proses skala industri menggunakan teknologi digital serta mengenal pasti cara paling berkesan untuk menghasilkan produk komersial seperti getah sintetik dan bahan kosmetik.

Projek-projek di bawah inisiatif ini akan diuruskan oleh Pejabat Inovasi Bioekonomi baharu di bawah A*Star bagi menggalakkan pengkomersialan inovasi sains.

Pengarah Program Sementara Pejabat Inovasi Bioekonomi A*Star, Encik Wong Min Hao, menjelaskan bahawa usaha ini dapat meningkatkan daya tahan rantaian bekalan dengan mengurangkan kebergantungan kepada bahan petrokimia.

“Matlamat kami adalah untuk memastikan lebih banyak hasil kajian dapat dikomersialkan menjelang akhir tempoh lima tahun ini,” jelas Encik Wong.

Pusat Kebangsaan bagi Kejuruteraan Biologi, yang bertempat di NUS itu, disokong oleh dana Yayasan Penyelidikan Kebangsaan (NRF) bernilai hampir $50 juta bagi tempoh tujuh tahun.

Pusat berkenaan menggabungkan kerjasama antara institusi pengajian tinggi seperti NUS, Universiti Teknologi Nanyang (NTU) dan Institut Teknologi Singapura (SIT) untuk melatih saintis serta inovator masa depan.

Pengarah Eksekutif pusat tersebut, Profesor Matthew Chang, menekankan bahawa matlamat utama mereka adalah untuk membolehkan penghasilan barangan harian secara lebih mampan.

“Matlamat kami adalah untuk membolehkan cara yang lebih mampan dalam menghasilkan barangan yang diperlukan masyarakat, menggunakan bahan mentah boleh diperbaharui,” kata Profesor Chang.

Encik Desmond Lee turut menegaskan bahawa pelajar dan penyelidik akan bekerjasama merentasi pelbagai disiplin dan institusi untuk menangani keperluan dunia sebenar.