Syarikat penerbangan Asia lapor lonjakan penumpang ke Eropah demi elak gangguan Teluk
Apr 20, 2026 | 4:04 PM
Singapore Airlines berkata peratusan pengisian tempat duduk bagi penerbangan ke Eropah melonjak kepada 93.5 peratus pada Mac 2026, berbanding 79.7 peratus pada Mac 2025. - Foto fail
HONG KONG: Syarikat penerbangan utama di Asia melaporkan lonjakan permintaan bagi laluan ke Eropah apabila para pengunjung mengelak hab di Timur Tengah yang mengalami gangguan.
Penganalisis menjangkakan peralihan ini mungkin berterusan buat sementara waktu, meskipun setelah konflik Iran berakhir.
Laporan berkaitan
Permintaan ke rantau Asia, negara dekat lonjak susulan konflik TTApr 12, 2026 | 5:30 AM
Konflik Timur Tengah mula jejas sektor penerbangan, pelancongan M’siaApr 15, 2026 | 2:39 PM