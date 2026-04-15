Usahawan perlu rebut peluang tebar niaga meski dalam tempoh krisis sejagat
Zaqy gesa perniagaan manfaat sokongan Belanjawan 2026, susun semula rantaian bekalan dan teroka pasaran antarabangsa, teknologi AI
Apr 15, 2026 | 7:59 PM
Langkah pertama perniagaan semasa krisis lazimnya adalah mengurangkan kos, namun konflik berterusan di Timur Tengah dapat membuka peluang yang boleh dimanfaatkan perniagaan, kata penaung Dewan Perniagaan dan Perusahaan Melayu Singapura (DPPMS), Encik Zaqy Mohamad.
Encik Zaqy, yang juga Menteri Negara Kanan (Pertahanan merangkap Kemampanan dan Sekitaran), menambah perdagangan sejagat adalah lebih rumit dengan pelaksanaan tarif dan langkah perlindungan, sekali gus menjejas logistik rantaian bekalan.
DPPMS sasar 60 perniagaan warisan dibantu laksana AIApr 2, 2026 | 3:37 PM