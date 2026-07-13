Di tengah-tengah persaingan semakin sengit dalam pasaran logam berharga di Singapura, rangkaian pajak gadai, ValueMax, berhasrat memperkukuh kedudukannya dalam rantaian bekalan emas – daripada perniagaan kitar semula barangan kemas sehingga perdagangan emas digital.

Syarikat yang tersenarai di papan utama bursa itu telah mempelbagaikan sumber pendapatannya dengan mengembangkan perniagaan melangkaui perniagaan pajak gadai tradisional.

Sepanjang beberapa dekad lalu, ValueMax telah menceburi sektor runcit, perdagangan barang kemas dan emas, serta pemberian pinjaman wang.

Seiring dengan perkembangan perniagaan, syarikat berkenaan giat menyesuaikan diri dengan perubahan minat pengguna, kata Pengarah Urusan, Runcit Dan Perdagangan ValueMax, Cik Yeah Lee Ching, kepada The Business Times (BT).

“Lain orang, lain minat dan kecenderungannya,” kata Cik Yeah, ketika membandingkan antara jongkong emas dengan emas digital, yang didagangkan oleh ValueMax, namun belum ditawarkan sebagai produk runcit buat masa ini.

Emas digital merujuk kepada instrumen kewangan elektronik atau bertoken yang menjejak nilai logam berharga berkenaan.

Ini membolehkan perniagaan dan pelabur berdagang, memiliki pegangan secara pecahan, serta melindungi pelaburan mereka daripada risiko turun naik pasaran. 

“Sebahagian orang lebih suka memegang dan melihat sendiri produk tersebut, manakala (yang lain) tiada masalah dengan emas digital,” kata Cik Yeah.

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
Imej rakaman video yang dimuat naik di media sosial menunjukkan kepulan asap tebal menyelubungi kawasan Abdali di sempadan utara Kuwait pada 12 Julai 2026. Kementerian Pertahanan Kuwait memaklumkan tiga pos kawalan sempadan serta sebuah pelantar minyak luar pesisir diserang ketika Amerika Syarikat dan Iran kembali berbalas serangan, sekali gus meningkatkan ketegangan di rantau Asia Barat.

AS lancar puluhan serangan baharu, Iran balas dengan dron

Jul 13, 2026 | 2:27 PM
Syed Saddiq, bebas mahkamah, kes mahkamah

AP Muar Syed Saddiq kekal bebas

Jul 13, 2026 | 2:04 PM
Seorang anggota bomba memeriksa bahagian dalam pub Rong Beer Na Lat Phrao di daerah Chatuchak, Bangkok, selepas kebakaran yang disusuli letupan mengorbankan sekurang-kurangnya 27 orang pada awal pagi 13 Julai 2026. Kebanyakan mangsa dipercayai maut akibat terhidu asap tebal selepas terperangkap di dalam premis, manakala pihak berkuasa Thailand sedang menyiasat kemungkinan berlaku pelanggaran aspek keselamatan, termasuk dakwaan pintu keluar belakang berkunci dan laluan kecemasan yang tidak mencukupi.

Polis siasat pintu keluar belakang berkunci, struktur haram punca kebakaran pub di Bangkok

Jul 13, 2026 | 1:54 PM
Jude Bellingham menjaringkan dua gol ketika pasukannya menewaskan Norway untuk mara ke separuh akhir.

4 pasukan teratas mara ke separuh akhir Piala Dunia buat kali pertama

Jul 12, 2026 | 3:52 PM
Suasana penutup Festival Belia DKSG (Dikir Singapura) 2026 diserikan dengan sesi ‘DKSG Jamming’ apabila peserta, penggiat seni dan pengunjung bersama-sama menyanyikan lagu ‘Eh Wau Bulan’ di bawah hujan di Taman Warisan Melayu pada 11 Julai.

Warisan budaya buka pelbagai peluang, laluan kejayaan bagi belia

Jul 11, 2026 | 8:51 PM
negara menua

Negara menua: Warga emas M’sia pilih kegiatan, meniti usia sihat sejahtera

Jul 13, 2026 | 5:30 AM
baucar GST, kos sara hidup, penjimatan isi rumah

1.5j warga akan terima Baucar GST sehingga $850 tunai pada Ogos

Jul 9, 2026 | 8:21 PM
Chan Chun Sing, ingatkan warga Singapura, anggota SAF, agar berwaspada walaupun Singapura aman dan selamat.

Chun Sing: Warga S’pura, anggota SAF harus kekal waspada meski negara aman

Jul 1, 2026 | 5:31 AM
Antara cara yang dapat membantu merehatkan minda adalah dengan menikmati rawatan spa kepala, iaitu sejenis terapi ringkas yang dikatakan mampu mengurangkan tekanan, melancarkan peredaran darah, dan mengembalikan tenaga.

Tenangkan minda dengan khidmat spa kepala pilihan di JB

Jun 29, 2026 | 2:51 PM
anugerah, mediacorp suria

‘Anugerah 2026’: Sejauh mana mampu corak pelapis mampan?

Jun 21, 2026 | 5:30 AM

“Untuk memiliki emas digital, ia memerlukan tahap celik kewangan tertentu, justeru itu ia tidak diminati semua orang. Saya rasa pasaran ini masih di peringkat awal – tetapi lama-kelamaan, (permintaan) akan berkembang.”

Sebagai persediaan memanfaatkan peluang masa depan, ValueMax telah melabur dalam sistem digital dan operasi, selain meraih pembiayaan menerusi penyelesaian alternatif seperti kertas komersial digital.

Sedang Singapura berusaha memperkukuh prasarana perdagangan emasnya dengan kehadiran pesaing baharu dalam pasaran, Cik Yeah menyatakan ValueMax berada pada kedudukan yang baik untuk mempertahankan penguasaan pasarannya.

Ini kerana syarikat tersebut telah lama dikenali merentasi generasi dan memiliki kepakaran dalam pasaran tempatan.

“Persaingan yang sihat adalah baik kerana apabila ada persaingan, ia seumpama besi semberani yang menarik pengguna.

“Singapura akan dilihat sebagai hab untuk membeli emas dan (ini boleh) menarik pelanggan dari seluruh rantau ini. 

“Persaingan menjana pertumbuhan... dan akan membangunkan industri ini untuk menjadi lebih maju,” jelasnya.

Cik Yeah, bagaimanapun, enggan memberi unjuran pendapatan menjelang keputusan kewangan separuh pertama bagi tahun kewangan (FY) 2026 kumpulan itu, yang dijangka diumumkan pada Ogos.

Namun, beliau berkata tiga segmen perniagaan utama syarikat berkenaan dirancang untuk saling mengimbangi mengikut keadaan ekonomi. 

Semasa tempoh ketidaktentuan ekonomi, perniagaan perdagangan, pajak gadai dan pemberi pinjaman wang biasanya menyaksikan permintaan lebih kukuh, kata Cik Yeah.

Sementara itu, segmen peruncitan pula mencatat prestasi lebih kukuh apabila keyakinan pengguna berada pada tahap yang tinggi.

Sejak ValueMax mula disenaraikan di pasaran saham pada 2013, perniagaan pajak gadai menjadi penyumbang keuntungan terbesar syarikat sehingga FY2021, sebelum kedudukan itu diambil alih oleh segmen pemberi pinjaman.

Namun, menjelang FY2025, segmen peruncitan dan perdagangan telah mengambil alih sebagai penyumbang utama.

Bagi tempoh enam bulan berakhir 31 Disember 2025, ValueMax mencatat peningkatan keuntungan bersih sebanyak 14 peratus kepada $54.1 juta, berbanding $47.4 juta dalam tempoh yang sama pada 2024.

Segmen pajak gadai ValueMax menyumbang 11.5 peratus atau $32.8 juta kepada hasil keseluruhan, manakala segmen pemberi pinjaman menyumbang 11.2 peratus atau $31.8 juta.

Sementara itu, sektor runcit serta perdagangan barangan kemas dan emas membentuk bahagian terbesar, iaitu 77.3 peratus atau $220.2 juta daripada jumlah keseluruhan perolehan.

Pertumbuhan pesat dalam segmen peruncitan dan perdagangan kumpulan ini dipacu oleh permintaan pelaburan yang kukuh terhadap emas di Singapura dan rantau sekitarnya.

Laporan berkaitan
Harga emas naik lebih AS$4,800 buat kali pertama susulan krisis GreenlandJan 21, 2026 | 3:25 PM
Kedai pajak berlandas Syariah di Joo Chiat ComplexJul 30, 2024 | 10:39 AM
emaspertumbuhankedai pajak gadai