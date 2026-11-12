Bangunan Wheelock Place telah dinamakan semula sebagai Landmark Orchard oleh kumpulan hartanah Hongkong Land, kali pertama kumpulan itu menggunakan nama ‘Landmark’ di luar Hong Kong.

Nama baharu itu berkuat kuasa pada 12 November, tiga bulan selepas Dana Hartanah Privet Pusat Singapura (SCPREF) milik Hongkong Land membeli hartanah di Orchard Road itu, umum pemaju tersebut pada hari yang sama.

Dana itu bersetuju pada Julai untuk membayar kira-kira $1.1 bilion kepada sebuah entiti milik syarikat yang tersenarai di Hong Kong, Wharf Real Estate Investment Company.

Ia merupakan pengambilalihan pertama dana tersebut sejak ia dilancarkan pada Februari 2026.

Bangunan setinggi 21 tingkat yang telah berada di Orchard Road selama lebih 30 tahun itu menempatkan ruang pejabat serta kedai dan dihubungkan secara terus ke stesen MRT Orchard.

Penyewa ruang pejabat dan runcit sedia ada akan terus beroperasi di bawah nama baharu tersebut.

Hongkong Land berkata pihaknya merancang untuk menambah baik hartanah itu, namun tidak memberikan butiran lanjut.

Di Hong Kong, Landmark menjadi teras kepada portfolio kawasan Central kumpulan tersebut yang sedang menjalani kerja penyusunan semula di bawah program bernilai lebih AS$1 bilion ($1.3 bilion).

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
Irfan Fandi tidak dipanggil menyertai skuad 24 pemain Singapura untuk menentang Brazil dan Paraguay dalam perlawanan persahabatan di Stadium Negara.

“Dahulukan pasukan berbanding diri sendiri”: Gavin Lee mengenai penyingkiran Irfan Fandi

Nov 12, 2026 | 4:34 PM
Fazley Yaakob, Datuk Seri Vida, hubungan selebriti

Anak Fazley Yaakob, Vida restu hubungan, teruja bakal jadi keluarga

Nov 12, 2026 | 3:10 PM
Pengasas Raisugood, Cik Raodah Arshad, memanfaatkan resipi susyi bakar hasil air tangan ibunya untuk membangunkan perniagaan makanan sendiri selepas berdepan pelbagai cabaran ketika mengurus sebuah francais piza. Ketabahan beliau dalam bidang keusahawanan mendapat pengiktirafan menerusi Anugerah Spirit of Enterprise (SOE) 2026 pada 5 November.

Dulu gagal berniaga piza, kini bangkit jual susyi resipi ibu dari dapur komersial

Nov 12, 2026 | 11:15 AM
Satu tinjauan baharu yang dikeluarkan pada 9 November mendapati keluarga membelanjakan purata $600 sebulan bagi setiap anak untuk kelas tuisyen.

Tinjauan: Mahu kurang tekanan, ibu bapa S’pura tetap sifatkan tuisyen keperluan

Nov 11, 2026 | 2:47 PM
Pemilik restoran Italy Porta Porta dan penyanyi popular era 1980-an, Cik Rozianah Baharudin, bakal bersara dan tutup restorannya pada 31 Disember.

Restoran Italy Porta Porta ucap selamat tinggal selepas 33 tahun, pemilik ingin bersara

Nov 10, 2026 | 3:22 PM
Pengerusi Jawatankuasa Kerja Raya, Pengangkutan, Infrastruktur dan Komunikasi Johor, Encik Mohamad Fazli Mohamad Salleh (kanan), menyampaikan cenderamata kepada Ketua Setiausaha Kementerian Pengangkutan Malaysia (MOT), Datuk Seri Jana Santhiran Muniayan, di Putrajaya.

Johor cadang bina Stesen KTM Komuter di Arena Larkin

Nov 10, 2026 | 6:49 PM
Editor Berita Harian (BH), Encik Nazry Mokhtar menyifatkan BH sebagai bilik berita yang memainkan peranan penting dalam menyampaikan berita tepat, apatah lagi dalam landskap media hari ini yang semakin dicemari maklumat salah dan berita palsu yang berleluasa.

BH terbukti jadi bilik berita dipercayai, berperanan penting dalam masyarakat

Nov 6, 2026 | 8:35 PM
kerja dari rumah, jerebu Singapura, perlindungan pekerja

MOM: Majikan digalak benarkan kerja dari rumah dengan keadaan jerebu semasa

Oct 16, 2026 | 8:35 PM
disney, Gardens by the Bay

Nikmati pameran bunga, taman bertema Disney di Gardens by the Bay

Jun 3, 2026 | 11:50 AM
umno, Datuk Seri Jalaluddin Alias, Datuk Seri Aminuddin Harun,

Umno tarik balik sokongan terhadap Menteri Besar Negeri Sembilan

Apr 27, 2026 | 4:53 PM

Ketua Eksekutif dana Singapura itu, Cik Foo Pei Teng, berkata kumpulan tersebut akan membawa pendekatan pelaburan jangka panjang terhadap hartanahnya ke Landmark Orchard.

Pembelian itu meluaskan penguasaan dana tersebut di Orchard Road berbanding portfolio awalnya yang tertumpu di kawasan pusat bandar (CBD).

Portfolio berkenaan merangkumi Asia Square Tower 1, Menara 1 dan 2 Pusat Kewangan Marina Bay (MBFC), One Raffles Quay dan One Raffles Link.

Dana tersebut menyasarkan nilai aset di bawah pengurusannya untuk mencecah kira-kira $15 bilion.

Hongkong Land menguruskan dana itu dan merupakan pemegang unit terbesarnya.

Ikuti topik ini:
Log masuk untuk ikuti
Laporan berkaitan
S’pura tawar khidmat simpanan emas bagi bank pusat asingNov 10, 2026 | 8:12 PM
Revolut buka pejabat baharu di S’pura, labur $350j, tambah pekerjaOct 8, 2026 | 5:52 PM
hartanah and pelaburanHONGKONG