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Wheelock Place kini dinamakan Landmark Orchard selepas diambil alih
Wheelock Place kini dinamakan Landmark Orchard selepas diambil alih
Wheelock Place kini dinamakan Landmark Orchard selepas diambil alih
Bangunan Wheelock Place telah dinamakan semula sebagai Landmark Orchard oleh kumpulan hartanah Hongkong Land, kali pertama kumpulan itu menggunakan nama ‘Landmark’ di luar Hong Kong.
Nama baharu itu berkuat kuasa pada 12 November, tiga bulan selepas Dana Hartanah Privet Pusat Singapura (SCPREF) milik Hongkong Land membeli hartanah di Orchard Road itu, umum pemaju tersebut pada hari yang sama.
Dana itu bersetuju pada Julai untuk membayar kira-kira $1.1 bilion kepada sebuah entiti milik syarikat yang tersenarai di Hong Kong, Wharf Real Estate Investment Company.
Ia merupakan pengambilalihan pertama dana tersebut sejak ia dilancarkan pada Februari 2026.
Bangunan setinggi 21 tingkat yang telah berada di Orchard Road selama lebih 30 tahun itu menempatkan ruang pejabat serta kedai dan dihubungkan secara terus ke stesen MRT Orchard.
Penyewa ruang pejabat dan runcit sedia ada akan terus beroperasi di bawah nama baharu tersebut.
Hongkong Land berkata pihaknya merancang untuk menambah baik hartanah itu, namun tidak memberikan butiran lanjut.
Di Hong Kong, Landmark menjadi teras kepada portfolio kawasan Central kumpulan tersebut yang sedang menjalani kerja penyusunan semula di bawah program bernilai lebih AS$1 bilion ($1.3 bilion).
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Ketua Eksekutif dana Singapura itu, Cik Foo Pei Teng, berkata kumpulan tersebut akan membawa pendekatan pelaburan jangka panjang terhadap hartanahnya ke Landmark Orchard.
Pembelian itu meluaskan penguasaan dana tersebut di Orchard Road berbanding portfolio awalnya yang tertumpu di kawasan pusat bandar (CBD).
Portfolio berkenaan merangkumi Asia Square Tower 1, Menara 1 dan 2 Pusat Kewangan Marina Bay (MBFC), One Raffles Quay dan One Raffles Link.
Dana tersebut menyasarkan nilai aset di bawah pengurusannya untuk mencecah kira-kira $15 bilion.
Hongkong Land menguruskan dana itu dan merupakan pemegang unit terbesarnya.