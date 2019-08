SETIAP daripada kita membesar dengan lagu dendangan idola yang mencorak pandangan tentang kehidupan.

Misalnya, ada individu yang berubah menjadi lebih yakin kerana terpaut dengan lagu inspirasi Whitney Houston seperti Greatest Love of All dan One Moment In Time.

Log Masuk untuk terus membaca $0.99 /bulan Selama enam bulan*!