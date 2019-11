SUMBANGAN KORPORAT: Pengarah Iman Kindergarten and Childcare Pte Ltd, Encik Syah Ibrahim (dua dari kiri, berbaju batik) yang ditemani anaknya, Sharifah Nor (berbaju biru) serta tiga pelajar Iman Kindergarten menyerahkan cek $100,000 kepada Presiden Halimah Yacob (tiga dari kanan) sebagai sumbangan kepada Dana Amanah Tabung Amal Aidilfitri (TAA) dalam konsert Sinaran Hati. - Foto BH oleh NUR DIYANA TAHA