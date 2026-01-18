Misi mencari baju raya paling bergaya, paling selesa dan harga mampu milik bermula di Kuala Lumpur bagi wartawan Berita Minggu, Cik Rubiah Mohd. - Foto RUBIAH MOHD

3 tempat beli-belah ‘best’ di ibu kota M’sia

Berikut saranan tiga lokasi khas pilihan Kaki Jalan bagi yang berminat memburu keperluan Raya yang mesra bajet, dengan pelbagai pilihan – sesuai bagi individu atau seisi keluarga di bandaraya Kuala Lumpur.

Tempat-tempat ini berdekatan bagi memudahkan pembeli dan mereka yang agak kesuntukan masa.

KL East Mall

– Alamat: 823, Jln Lingkaran Tengah 2, 53100 Kuala Lumpur Timur, Malaysia

Busana tradisional pereka tempatan yang beraneka corak, potongan dan harga, menarik perhatian di KL East Mall. - Foto RUBIAH MOHD

Butik-butik jenama tempatan menjadi tumpuan di KL East Mall - Foto RUBIAH MOHD

Membelek-belek corak, warna dan potongan, tetapi jangan lupa juga belek harga! Harga baju sutera dari Matase Sutera ini boleh mencecah lebih RM900 ($285). - Foto BM oleh RUBIAH MOHD

Beberapa butik menjual tudung berjenama seperti Bokitta, The Tudung People dan Siti Khadijah yang menjadi tumpuan pembeli yang mengunjungi KL East Mall. - Foto BM oleh RUBIAH MOHD

Selain butik, penjual kecil-kecilan juga tidak lepaskan peluang berniaga dengan reruai pop-up di KL East Mall. - Foto BM oleh RUBIAH MOHD

KL East Mall menawarkan pelbagai jenama tempatan yang merangkumi rangkaian premium mewah hingga pilihan sederhana pada harga mampu milik, bagi golongan berpendapatan tengah.

Dengan pilihan busana tradisional dan jenama tudung yang luas, pusat beli-belah ini menjadi destinasi sehenti bagi pembeli yang mementingkan kualiti serta sanggup berbelanja lebih demi produk terbaik.

Jenama tempatan seperti Onura, Icahfah, Matase Sutera, Poplook, Khatam, Kapten Batik dan Bayu Somerset menyerlah dengan koleksi fesyen musim raya terbaru pada harga sederhana hingga premium.

Kenanga Wholesale City

– Alamat: 2, Jalan Gelugor, Pudu, 55200 Kuala Lumpur, Malaysia

Kedai menjual kerongsang, dokoh dan pelbagai aksesori pengantin juga terdapat di KWC dengan harga borong. - Foto BM oleh RUBIAH MOHD

Busana tradisional, dari kebaya, baju kurung, abaya – semuanya terdapat di sini dengan harga yang ‘boleh dirunding’ di Kenanga Wholesale City (KWC). - Foto BM oleh RUBIAH MOHD

Di KWC, pakaian untuk seisi keluarga dalam segala warna boleh dicari dalam harga bajet. - Foto BM oleh RUBIAH MOHD

Pakaian untuk kaum lelaki dan kanak-kanak juga mudah didapati di KWC dengan harga mengikut potongan, mutu kain dan kualiti. - Foto BM oleh RUBIAH MOHD

Kenanga Wholesale City (KWC) merupakan pusat beli-belah borong fesyen pertama dan terbesar di Malaysia yang terletak di Kuala Lumpur.

Ia menawarkan pakaian, aksesori dan produk gaya hidup pada harga berpatutan untuk individu mahupun perniagaan.

Beroperasi dengan konsep tunai dan bawa sendiri atau cash-and-carry, pembelian secara pukal di sini memberikan harga yang jauh lebih rendah.

Bagi pembeli yang mengutamakan bajet, terutamanya bagi keperluan seisi keluarga, KWC pasti menepati cita rasa anda meskipun terdapat cabaran untuk mencari barangan idaman di dalam bangunan sembilan tingkat ini.

Jalan TAR

– Alamat: 190, Jalan Tuanku Abdul Rahman, 50100 Kuala Lumpur, Malaysia

Baju sedondon untuk keluarga terdapat di toko-toko besar di sepanjang Jalan Tar. - Foto BM oleh RUBIAH MOHD

Selain harga, utamakan keselesaan dengan pilihan kain yang bermutu dan sesuai untuk cuaca. - Foto BM oleh RUBIAH MOHD

Songket, pelikat, sutera dan pelbagai jenis kain ela boleh dibeli di Jalan Tuanku Abdul Rahman atau dikenali sebagai Jalan TAR, bagi mereka yang lebih suka menempah atau menjahit sendiri baju tradisional untuk dipakai pada Hari Raya. - Foto BM oleh RUBIAH MOHD

Jalan Tuanku Abdul Rahman (dikenali sebagai Jalan TAR oleh penduduk tempatan) di Kuala Lumpur merupakan pusat yang meriah dan sibuk sepanjang musim Hari Raya, terkenal dengan bazar yang luas serta suasana meriah.

Kawasan ini menawarkan pengalaman membeli-belah tradisional dan penuh nostalgia bagi penduduk tempatan mahupun pelancong.