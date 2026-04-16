4 buku kanak-kanak baru diterjemah daripada bahasa Indonesia
Apr 16, 2026 | 5:30 AM
Buku-buku ini boleh didapatkan di laman Pustaka Nasional dan juga wadah e-dagang Lazada dan Shopee pada harga $10 setiap satu. - Foto PUSTAKA NASIONAL
Dalam keadaan kemarau panjang, dua kanak-kanak berusaha keras mencari air untuk pohon limau mereka yang masih tidak berbuah. Mereka pergi ke beberapa sumber air tetapi bekalan tidak mencukupi. Pada saat mereka berdepan dengan kehampaan, bantuan datang tepat pada waktunya.
Oyo dan Susua sepasang belut kembar. Setiap hari, mereka makan apa yang ada hingga mereka terlalu besar untuk tinggal di sungai mereka. Oyo dan Susua harus berpindah tetapi ke mana?
Laporan berkaitan
Guna Pas Budaya SG beli buku Melayu kanak-kanak SingLit di Popular, WardahApr 8, 2026 | 11:22 AM
Lebih 100 buku Melayu, dwibahasa boleh dibeli guna Pas Budaya SGApr 13, 2026 | 5:30 AM