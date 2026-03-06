SPH Logo mobile
5 bazar Ramadan estet perumahan yang boleh dikunjungi

Gaya Hidup

Mar 6, 2026 | 2:30 PM
DAHLIA ZULKIFLI
DAHLIA ZULKIFLI

Bazar Raya Utara di Admiralty juga menampilkan hidangan klasik seperti nasi ambeng, roti ‘john’ dan kuih jongkong. - Foto ZAOBAO

Bazar Ramadan Pasir Ris

Alamat: Blok 414, Pasir Ris Drive 6, Singapura 510414

Bazar berlangsung hingga 19 Mac

Bazar Ramadan Bukit Gombak

Alamat: Blok 372, Bukit Batok Street 31, Singapura 650372

Bazar berlangsung hingga 20 Mac

Bazar Ramadan Jurong Central

Alamat: Blok 496, Jurong West Street 41, Singapura 640496

Bazar berlangsung hingga 28 Mac

Bazar Marsiling @ Woodlands MRT

Alamat: 30 Woodlands Avenue 2, Stesen MRT Woodlands, Singapura 738343

Bazar berlangsung hingga 14 Mac

Bazar Raya Utara

Alamat: Woodlands Drive 70, berhadapan MRT Admiralty

Bazar berlangsung hingga 19 Mac

