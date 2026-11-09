Jika anda sedang mencari inspirasi untuk trend kecantikan seterusnya, apa kata jadikan laporan trend kecantikan pertama Pinterest sebagai rujukan?

Daripada sekadar mengikut trend popular, pengguna Pinterest kini lebih gemar meneroka gaya yang mencerminkan cita rasa dan identiti masing-masing. Berikut ialah lima trend kecantikan utama yang semakin mendapat perhatian di Pinterest, lapor majalah Her World.

Wangian ‘gourmand’ yang menenangkan

‘Gourmand’ ialah haruman berasaskan aroma pencuci mulut.
‘Gourmand’ ialah haruman berasaskan aroma pencuci mulut. - Foto PINTEREST/GLOW CO

Haruman yang manis, berkrim dan diinspirasikan daripada pencuci mulut kini menjadi pilihan ramai sebagai aroma yang memberikan rasa selesa dan menenangkan. Haruman berasaskan aroma pencuci mulut juga dipanggil gourmand.

Bayangkan nota susu yang lembut serta bau manisan seperti marshmallow dan pelbagai hidangan pencuci mulut yang menggoda.

Di seluruh rantau Asia Pasifik (Apac), carian untuk “minyak wangi marshmallow” meningkat sebanyak 125 peratus, menunjukkan pencinta wangian kini lebih tertarik kepada aroma yang memberikan rasa nyaman, dekat di hati dan cukup memuaskan. 

Mandi serba lengkap

Set mandian yang serba lengkap itu termasuk skrub kulit kepala, gel mandian yang diperkaya dengan bahan seperti retinol serta losen dan pelembap. 
Set mandian yang serba lengkap itu termasuk skrub kulit kepala, gel mandian yang diperkaya dengan bahan seperti retinol serta losen dan pelembap.  - Foto PINTEREST/SKY

Mandi yang sebelum ini sekadar rutin harian kini menjadi sebahagian daripada kaedah penjagaan diri yang lebih menyeluruh. Rutin itu bukan lagi sekadar membersihkan tubuh, malah merangkumi penjagaan dari hujung rambut hingga ke hujung kaki. 

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Antaranya termasuk skrub kulit kepala, gel mandian yang diperkaya dengan bahan seperti retinol atau asid glikolik (glycolic acid), serta losen dan pelembap yang menyuburkan kulit. 

Rambut gaya ‘bob’ yang memukau

Potongan rambut ‘bob’ klasik dengan lapisan dan tekstur memberikan penampilan yang lebih santai dan semula jadi.
Potongan rambut ‘bob’ klasik dengan lapisan dan tekstur memberikan penampilan yang lebih santai dan semula jadi. - Foto PINTEREST/ASIYE

Rambut ‘bob’ mungkin gaya kegemaran sepanjang zaman, namun musim ini ia tentang pergerakan, tekstur dan isi padu. 

Daripada potongan yang licin dan bergaris tajam, pengguna Pinterest mencari tafsiran gaya rambut klasik itu yang lebih santai dan bersahaja. 

Trend itu amat ketara di Apac, di mana carian “bob Perancis bertekstur” meningkat 583 peratus dan “potongan bob pendek berlapis” meningkat 227 peratus. 

Potongan itu memberikan nafas baharu kepada gaya ‘bob’ klasik dengan lapisan dan tekstur yang menjadikan rambut kelihatan lebih santai. 

Solekan lembut

Pipi diserikan dengan rona lembut, kontur semula jadi dan kemasan segar yang menyerlahkan kecantikan semula jadi kulit.
Pipi diserikan dengan rona lembut, kontur semula jadi dan kemasan segar yang menyerlahkan kecantikan semula jadi kulit. - Foto PINTEREST/SOFTGLOW_BEAUTY

Dunia kecantikan kini memasuki era yang lebih lembut, dengan solekan yang menyerlahkan, bukan menutup ciri semula jadi. Bayangkan pipi dengan sentuhan warna lembut, kontur yang natural dan kemasan segar yang menyerlahkan kecantikan kulit sebenar. 

Carian “rupa solekan semula jadi yang lembut” (naik 161 peratus) dan “estetik solekan semula jadi” (naik 91 peratus) mencerminkan minat yang semakin meningkat terhadap kecantikan yang ringkas. 

Gaya rambut turut mengikut trend yang sama, dengan potongan ‘butterfly’ yang berlapis dan beralun lembut. Hasilnya, rambut kelihatan lebih ringan, bertekstur dan sedikit keriting secara semula jadi, sekali gus memberikan sentuhan yang santai. 

‘Makanan’ untuk kulit

Minyak zaitun merupakan bahan semula jadi yang boleh digunakan dalam rutin penjagaan kulit di rumah.
Minyak zaitun merupakan bahan semula jadi yang boleh digunakan dalam rutin penjagaan kulit di rumah. - Foto PIXABAY

Peminat kecantikan kini semakin tertarik untuk meneroka rutin penjagaan diri yang berasaskan bahan semula jadi, termasuk inspirasi kecantikan daripada bahan makanan, petua kecantikan tradisional dan resipi yang dibuat sendiri (DIY) yang boleh dicuba sendiri di rumah. 

Carian untuk “air rosemary untuk rambut” meningkat sebanyak 313 peratus, manakala “minyak zaitun untuk kulit” turut mencatatkan peningkatan sebanyak 86 peratus.

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