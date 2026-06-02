Sejak dibuka dua tahun lalu, New Bahru telah menjadi salah satu kawasan kreatif popular di Singapura. - Foto THE SEA APPLE CREATE STORE

Panduan kedai fesyen tempatan di New Bahru Hab gaya hidup dekat River Valley ini himpun jenama popular Singapura dengan koleksi terkini

Sejak dibuka dua tahun lalu, New Bahru di 46 Kim Yam Road, melonjak sebagai pusat kreativiti paling diminati di Singapura.

Daripada hidangan kafe dan restoran unik hingga butik konsep, hab dekat River Valley ini menawarkan pengalaman menyeluruh untuk semua, merangkumi gaya hidup sihat, kesenian, atau kulinari.

Khusus buat penggemar fesyen, New Bahru, menaungi pelbagai jenama tempatan menarik, yang kesemuanya baharu melancarkan koleksi Spring 2026 mereka.

Di sini panduan eksklusif jenama fesyen terbaik di New Bahru dan himpunan terbaru mereka.

ANTARA KEDAI FESYEN DI NEW BAHRU

Rye

Jenama fesyen Rye, menyediakan pakaian ringkas dan klasik, bahan bermutu tinggi, serta pakaian yang tidak ketinggalan zaman. - Foto RYE

Apa yang boleh dijangka?: Jenama fesyen Rye harus berada dalam radar anda jika anda menggemari potongan klasik yang tidak lekang dek zaman, diperbuat daripada bahan bermutu tinggi, dan menjanjikan gaya ringkas namun elegan.

Koleksi terkini mereka adalah gabungan menawan antara keanggunan klasik dengan seni rekaan gaya berlapis (layering).

Menampilkan pelbagai helai menarik, daripada linen halus hingga seluar berpotongan unik, setiap satu direka untuk keselesaan unggul dan mudah digayakan.

Alamat: #03-07, 46 Kim Yam Road.

The Sea Apple Create Store

Di Sea Apple Create, anda boleh mencipta tanda nama peribadi anda sendiri, atau menambah sentuhan peribadi pada topi serta beg. - Foto THE SEA APPLE CREATE STORE

Apa yang boleh dijangka?: Walaupun Sea Apple lebih terkenal sebagai jenama untuk kanak-kanak, butik mereka di New Bahru menyajikan pilihan menarik buat mereka yang berjiwa muda.

Di sini, anda tidak lagi terikat dengan aksesori biasa seperti patung Labubu. Sebaliknya, melalui ‘Sea Apple Create’, anda dapat merekacipta tanda nama peribadi, atau memberikan sentuhan eksklusif pada topi, beg, mahupun patung lembut anda.

Ia adalah destinasi menyeronokkan bagi peminat dekorasi peribadi, atau sebagai bingkisan istimewa yang sarat makna.

Alamat: #02-49, 46 Kim Yam Road.

Beyond The Vines

Pakaian harian yang selesa daripada Beyond The Vines kini tampil dalam warna baharu yang ceria untuk musim bunga. - Foto BEYOND THE VINES

Apa yang boleh dijangka?: Dengan koleksi warna terang yang berani dan beg berbentuk ladu atau ‘dumpling’ dikenali sebagai ‘Dumpling Bag’ yang popular di TikTok, Beyond The Vines menjadi jenama fesyen kegemaran generasi Z (Gen Z) di Singapura.

Untuk musim bunga 2026, koleksi mereka memberi tumpuan pada pakaian yang boleh dipakai berulang kali. Pakaian harian yang selesa daripada Beyond The Vines kini tampil dalam warna baharu yang ceria untuk musim bunga: Merah jambu pastel, biru langit, dan merah terang.

Alamat: #01-07, 46 Kim Yam Road.

Curious Creatures

Koleksi terbaharu mereka, ‘Engravables’, adalah tentang menambah nilai sentimen pada perhiasan anda, dalam bentuk ukiran percuma. - Foto CURIOUS CREATURES

Apa yang boleh dijangka?: Curious Creatures adalah jenama perhiasan aksesori peribadi yang diasaskan oleh wanita dan berpangkalan di Singapura.

Koleksi terbaru mereka, ‘Engravables’, adalah tentang menambah nilai sentimen pada perhiasan anda, dalam bentuk ukiran percuma. Tanpa sebarang bayaran tambahan, anda boleh memilih inisial, bunga kelahiran, tarikh bermakna dan lain-lain, seiring setiap pembelian daripada koleksi itu.

Alamat: #02-12, 46 Kim Yam Road.

Make by Ginlee

Koleksi terbaru Ginlee Studio menawarkan pakaian bertekstur dan mempunyai potongan unik. - Foto MAKE BY GINLEE

Apa yang boleh dijangka?: Jika anda menyukai pakaian bertekstur dan mempunyai potongan unik, koleksi terbaru Ginlee Studio adalah untuk anda.

Jenama reka bentuk dari Singapura itu menggabungkan fesyen dan reka bentuk moden untuk menghasilkan pakaian yang cantik dan menonjolkan bentuk badan.

Untuk musim bunga 2026, Ginlee Studio melancarkan koleksi edisi terhad dalam warna-warna musim bunga yang lembut: Merah jambu, hijau daun, dan kuning cerah – semuanya pada berlisu rapi (pleat) khas mereka yang cantik dan selesa dipakai.

Alamat: #02-10, 46 Kim Yam Road.

Good Addition

Koleksi Good Addition menampilkan pakaian denim, kasual dan bergaya yang sesuai dipakai ke tempat kerja mahupun untuk bersantai. - Foto GOOD ADDITION

Apa yang boleh dijangka?: Bagi mereka yang lebih menyukai pakaian asas yang ringkas dan bermutu tinggi, Good Addition, pasti sesuai untuk anda.

Diasaskan oleh pencipta kandungan fesyen, Andrea Chong, dan pengusaha hotel, Joan Chang, etika reka bentuk Good Addition memberi tumpuan pada wanita moden yang bekerja.

Koleksi mereka menampilkan pakaian denim, pakaian kasual bergaya yang sesuai untuk ke tempat kerja mahupun masa lapang, seiring warna-warna cerah.

Untuk musim bunga ini, Good Addition meneruskan gaya yang sama melalui koleksi terbaharu mereka yang diberi nama, ‘Always On’ – menampilkan seluar kulot dan kemeja-T popular yang sesuai untuk individu aktif dan sentiasa sibuk.

Alamat: #02-03, 46 Kim Yam Road.