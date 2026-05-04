May 4, 2026 | 7:42 PM
Aishah cari penaja satukan kumpulan The Fan Club
Aishah tidak mungkin melupakan detik beraksi bersama The Fan Club, lantas, mahu mengabadikannya pada konsert, Julai depan. - Foto NSTP
KUALA LUMPUR: Sejak bakatnya dicungkil seorang daripada anggota kumpulan The Fan Club, iaitu ketika figura ini menyambung pengajian di New Zealand, langkah beraninya itu menyaksikan bagaimana lahir sebutir bintang kelahiran Jempol, Negeri Sembilan, yang menempuh perjalanan menakjubkan sebagai vokalis wanita disegani.
Pembabitan Datuk Aishah dalam kumpulan The Fan Club yang diasaskan pada 1988, menyaksikan mereka bukan sahaja menawan industri muzik New Zealand, malah berkelana jauh merentas Lautan Pasifik ke Amerika Syarikat (AS), di mana ‘single’, Don’t Let Me Fall Alone, pernah bolos carta Billboard Hot 100 pada 1990.
