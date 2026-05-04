KUALA LUMPUR: Sejak bakatnya dicungkil seorang daripada anggota kumpulan The Fan Club, iaitu ketika figura ini menyambung pengajian di New Zealand, langkah beraninya itu menyaksikan bagaimana lahir sebutir bintang kelahiran Jempol, Negeri Sembilan, yang menempuh perjalanan menakjubkan sebagai vokalis wanita disegani.

Pembabitan Datuk Aishah dalam kumpulan The Fan Club yang diasaskan pada 1988, menyaksikan mereka bukan sahaja menawan industri muzik New Zealand, malah berkelana jauh merentas Lautan Pasifik ke Amerika Syarikat (AS), di mana ‘single’, Don’t Let Me Fall Alone, pernah bolos carta Billboard Hot 100 pada 1990.

Laporan berkaitan
Aishah dakwa jualan tiket konsert disabotajApr 29, 2026 | 1:23 PM
Ratu Rok M’sia janji persembahan terbaik di S’puraApr 27, 2026 | 5:30 AM
hiburanaishahpenyanyiKonsert