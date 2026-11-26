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Sekilas Berita
Alami keseronokan bersukan melalui buku
Alami keseronokan bersukan melalui buku
Foto NLB
Nov 26, 2026 | 5:30 AM
Sekilas Berita
Alami keseronokan bersukan melalui buku
Ploging Nombor Panggilan: J P ALI Pengalaman bersama keluarga di Taman Botani Putrajaya sungguh menyeronokkan. Apakah itu ‘ploging’? Adakah ia serupa joging? - Foto NLB
Perlumbaan Nombor Panggilan: J SING PRE Ahmad dan Kamal mengambil bahagian dalam perlumbaan larian. Sewaktu berlari, Kamal terjatuh. Adakah Ahmad akan memenangi pertandingan tersebut? - Foto NLB
Budak Yang Gemarkan Roda Nombor Panggilan: J SING PRE Sejak kecil, Amirul sangat suka melihat roda. Minatnya terhadap basikal semakin mendalam sewaktu membesar. Dia akan berbasikal ke mana-mana sahaja. Setelah dewasa, dia membuka sebuah kedai basikal yang sangat unik. - Foto NLB
Geng Genius: Rakit Terpantas Layari pautan, https://nlb.overdrive.com/media/3780209, untuk mendapatkan buku dalam talian. Geng Genius menyertai misi berakit. Umar dilantik sebagai ketua bagi misi itu. Mereka berakit di Sungai Pahang. Cabaran kali ini tertumpu kepada cara mengawal rakit terutama apabila melalui kawasan jeram dan sebagainya. Kerjasama dan semangat berpasukan sangat penting dalam usaha mereka sampai ke destinasi terakhir. - Foto NLB
Saranan bahan bacaan oleh pustakawan daripada Unit Bahasa Melayu, Lembaga Perpustakaan Negara (NLB). Buku boleh dipinjam dari perpustakaan awam.
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