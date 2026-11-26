Geng Genius: Rakit Terpantas Layari pautan, https://nlb.overdrive.com/media/3780209, untuk mendapatkan buku dalam talian. Geng Genius menyertai misi berakit. Umar dilantik sebagai ketua bagi misi itu. Mereka berakit di Sungai Pahang. Cabaran kali ini tertumpu kepada cara mengawal rakit terutama apabila melalui kawasan jeram dan sebagainya. Kerjasama dan semangat berpasukan sangat penting dalam usaha mereka sampai ke destinasi terakhir. - Foto NLB