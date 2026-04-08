Beli buku Melayu kanak-kanak SingLit guna Pas Budaya SG di Popular, Wardah Books
Apr 8, 2026 | 11:22 AM
Cawangan Popular di Clementi Mall antara kedai buku yang menawarkan buku kanak-kanak bahasa Melayu SingLit yang boleh dibeli menggunakan kredit Pas Budaya SG. - Foto ihsan PUSTAKA NASIONAL
Ibu bapa yang mahu menambah koleksi buku Melayu kanak-kanak di rumah kini boleh melakukan demikian menggunakan Pas Budaya SG $100 mereka.
Hampir 50 judul buku Melayu dan dwibahasa Melayu-Inggeris karya penulis tempatan boleh ditebus menggunakan pas itu di dua kedai buku iaitu Wardah Books dan cawangan tertentu Popular.
