Permohonan dibuka: Dermasiswa BH, AMP bagi mahasiswa yang ambil pengajian Melayu
Bagi sokong pelajar pengajian tinggi daripada latar belakang kurang mampu
May 12, 2026 | 5:43 PM
Memorandum Persefahaman (MOU) mengenai dermasiswa itu dimeterai Editor BH, Encik Nazry Mokhtar, dan Pengarah Eksekutif AMP, Encik Mohksin Rashid pada 8 Januari di bilik berita BH. - Berita Harian
Mahasiswa universiti yang mengambil pengajian Melayu kini boleh bermohon mendapatkan dermasiswa Berita Harian (BH) dan AMP Singapura.
Dermasiswa ini bertujuan menyokong pelajar pengajian tinggi daripada latar belakang kurang berkemampuan.
