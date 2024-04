Golongan kaki jalan yang merancang ke Pulau Redang kini boleh menjimatkan masa perjalanan dengan menaiki penerbangan langsung dari Singapura ke Pulau Redang di Terengganu, Malaysia, dengan masa perjalanan hanya memakan sejam 20 minit.

Ini setelah syarikat penerbangan Berjaya Air baru-baru ini melancarkan penerbangan sulungnya dari Lapangan Terbang Seletar di Singapura ke Lapangan Terbang Redang di Malaysia.

Lazimnya, pelancong yang ingin bercuti di Pulau Redang perlu menaiki pesawat atau memandu hingga ke Kuala Terengganu atau Merang, sebelum menaiki feri ke pulau tersebut. Perjalanan tersebut memakan masa berjam-jam dari Singapura, dan boleh mencecah sehingga 10 jam lamanya.

Dikendalikan Berjaya Air, penerbangan itu memerlukan pelancong menempah pakej Fly Me Away yang merangkumi penginapan di hotel lima bintang di The Taaras Beach & Spa Resort termasuk tiket penerbangan.

Bermula dari harga jualan bersih $1,375 seorang, pakej ini termasuk penginapan tiga hari dua malam dengan tiket penerbangan ulang-alik, sarapan bufet harian, minuman selamat datang, dan perkhidmatan pengangkutan pergi balik dari lapangan terbang ke penginapan.

Pelancong juga dapat mengakses pusat penerbangan perniagaan (BAC) di Lapangan Terbang Seletar yang serupa lounge untuk penumpang jet privet.

Setiap penumpang boleh membawa bagasi sehingga 15 kilogram, diberi kemasukan ekspres ke pesawat dan diberi makanan dan minuman ketika di dalamnya.

Penumpang yang menempah pakej demikian akan menaiki penerbangan Jojo – pesawat ATR 42-500 – di bawah Berjaya Air yang membuat perjalanan ke Pulau Redang sekali dalam dua minggu.

The Taaras Beach & Spa Resort terletak di tengah-tengah perairan jernih Laut Cina Selatan, menawarkan penyelam skuba peluang meneroka lebih 30 kawasan selam yang mengelilingi Pulau Redang.

Pelancong juga boleh berenang bersama penyu, malah menyaksikan anak penyu menetas dan merangkak ke laut pada musimnya iaitu dari April hingga Oktober.

Penggemar kegiatan lasak boleh cuba aktiviti mendayung kayak, menjelajah hutan, atau pandu kenderaan serba rupa bumi (ATV).

Mereka yang inginkan kegiatan lebih santai boleh menikmati pemandangan matahari terbenam, menaiki cruise atau melakukan yoga di tepi pantai dengan belaian angin sepoi-sepoi.